Formand for Bisserup Vandværk, Knud Vincents, ved den nye vandboring, som skal være med til at sikre borgerne i Bisserup rent drikkevand i fremtiden.

Nyt vand på vej i hanerne i Bisserup

Bisserup Vandværk er netop nået til “bunds” med en ny og tredje vandboring, som skal være med til at sikre rent drikkevand til vandværkets knap 700 forbrugere i fremtiden.

Slagelse - 25. oktober 2021 kl. 08:11 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Fyrre meter nede skete det. Frisk grundvand piblede som forventet frem fra den nye boring, som Bisserup Vandværk står bag på et areal mellem Skolebakken og skoven og syd for Holsteinborg. Forventningen var ellers inden boringen, at vandet først ville vise sig i en dybde af 45 meter, men selv om grundvandet var, hvor det var forventet, var det altså ikke helt så dybt nede som først antaget.

- Vi har to boringer i forvejen. En fra 1948 og en fra 1974. Vi har for nylig fået lavet en videoinspektion af dem begge, og indtil videre ser alt ud, som det skal ved begge boringer og vandkvaliteten er som den skal være, siger Kund Vincents, der er formand for vandværket.

Sikret for fremtiden - Der er enkelte steder, hvor metallet i rørene er tæret lidt, men så længe at kvaliteten er god, får begge boringer lov til at køre, så den nye boring er indtil videre kun tænkt som en fremtidssikring, siger Knud Vincents.

Arbejdet med den nye boring blev påbegyndt i uge 40, og i indeværende uge piblede vandet så frem i den nye boring, der er blevet fulgt nysgerrigt af både børn og voksne i Bisserup og for flere børns vedkommende har de ifølge Knud Vincents syntes, at det var sjovt at få en flintesten i hånden - gravet frem fra 40 meters dybde.

De få kvadratmeter, hvor den nye boring er sket, er blevet erhvervet af Bisserup Vandværk af Slagelse Kommune, og området er nøje blevet udvalgt ud fra dels forventningen om at finde rent grundvand netop dér, og dels ud fra beliggenheden tæt op ad en fredsskov.

Hav af vandprøver - Der er blevet udtaget et hav af vandprøver, som i øjeblikket er ved at blive testet, og såfremt at alt er, som det skal være, er planen, at der vil blive bygget et lille hus hen over boringen, fortæller Knud Vincents. Det er vandværket selv, der har finansieret den nye boring, der i øjeblikket leverer vand til sine 663 brugere til en pris på 3 kroner per kubikmeter - vel at mærke uden moms og afgifter.

- I min tid som formand siden 1995 har jeg kun oplevet, at prisen er blevet billigere, og det er vi jo glade for, siger Knud Vincents, der nu afventer svaret på de mange vandprøver, som han selvfølgelig håber viser, at det fundne grundvand er så rent og frisk, som det skal være i forhold til at sikre borgerne i Bisserup rent vand i fremtiden.