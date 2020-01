Den 14. januar holder Røde Kors åbent hus på Psykiatrisygehuset i Slagelse. Her vil organisationen forsøge at rekruttere nye frivillige patientstøtter, der kan hjælpe de borgere, der henvender sig med behov for akut hjælp på den psykiatriske akutmodtagelse. Foto: Carsten Lysdal

Nyt tiltag: Frivillige skal støtte patienter i psykiatrien

Gennem Røde Kors indfører Psykiatrisygehuset i Slagelse frivillige patientstøtter til venteværelset i akutmodtagelsen. De skal sikre hurtig støtte til borgere, der henvender sig med behov for akut hjælp. Erfaringer andre steder er gode.

Slagelse - 03. januar 2020

På Psykiatrisygehuset i Slagelse er det nyt. Men på Slagelse Sygehus' somatiske akutafdeling har patienter i de seneste tre år nemt og hurtigt kunne søge både trøst, råd og vejledning.

Og nu skal frivillige patientstøtter fra Røde Kors derfor på samme måde hjælpe til på den psykiatriske akutmodtagelse.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

- Man kan tilbyde en kop kaffe eller et glas vand og hjælpe dem med information eller en snak, lyder det i pressemeddelelsen fra Nona Nyhuus, der er Røde Kors' aktivitetsleder for de frivillige patientstøtter på den somatiske akutafdeling. Her har patientstøtten været meget givende for både patienterne og de frivillige selv, viser erfaring.

Forvirrede og bange - Man går hjem med en god fornemmelse i kroppen, når man har gjort noget for et andet menneske. Folk kan være forvirrede, stressede og bange, når de selv eller deres pårørende bliver indlagt. Der er det rart at kunne være til stede for dem og gøre, at de kan føle sig trygge, forklarer Nona Nyhuus.

Den 14. januar holder Røde Kors derfor åbent hus på Psykiatrisygehuset i Slagelse. Her vil organisationen forsøge at rekruttere nye patientstøtter, der kan være der for de borgere, der henvender sig med behov for akut hjælp på den psykiatriske akutmodtagelse.

Ofte er der her tale om mennesker i en meget sårbar situation, som har det dårligt og som befinder sig i en akut krise. Derfor er det ifølge Region Sjælland vigtigt, at man som frivillig patientstøtte har overskud og er ressourcestærk.

Men er man det, kan støtten gøre en stor forskel for patienterne, lyder det.

Skaber tryghed Amanda Bonnevie Christophersen har selv erfaring med psykisk sygdom og har deraf flere gange været patient på den psykiatriske akutmodtagelse i Slagelse. Her har hun blandt andet oplevet meget ventetid og manglende information - men samtidig ikke selv turde at række ud og spørge.

Af den grund synes hun, at frivillige patientstøtter lyder som en god idé, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Når man kommer til akutmodtagelsen, har man det virkelig ikke godt. Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad man har brug for, men en patientstøtte kunne gøre, at man ikke føler sig alene, forklarer Amanda Bonnevie Christophersen og peger på, at patientstøtten kunne tage teten og for eksempel tilbyde en sandwich eller spørge personalet ind til, hvor lang ventetid der er tilbage.

- Det er vigtigt, at man ikke har fordomme eller bliver bange. Man må heller ikke tro, at man kan fikse folk til at få det godt. Men man kan gøre en lille forskel og skabe tryghed i situationen, slår Amanda Bonnevie Christophersen ifølge pressemeddelelsen fast.

Hvis man har lyst til at høre mere om, hvordan man bliver frivillig patientstøtte hos Røde Kors på Psykiatrisygehusets akutmodtagelse i Slagelse, opfordrer Region Sjælland til, at man møder op til åbent hus-arrangementet den 14. januar på Fælledvej 6.

Her vil der blandt andet være en rundvisning, ligesom både en afdelingssygeplejerske og en tidligere patient vil holde et oplæg. Det starter klokken 16.00 og slutter klokken 18.00.