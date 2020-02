Tidligere skulle kræftramte og pårørende i Slagelse Kommune køre helt til Næstved for at få rådgivning - men nu kan de nøjes med at tage turen hertil Langes Gård 12, hvor kræftrådgivere vil sidde klar hver anden tirsdag i lige uger. Foto: Fleur Sativa

Nyt tilbud til gavn for kræftramte

Slagelse - 10. februar 2020 kl. 09:01 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden nytår har det ikke været nødvendigt for kræftramte at køre langt for at få rådgivning og støtte til at komme igennem et ofte hårdt forløb.

Det skyldes, at der 1. januar åbnede et helt nyt, lokalt rådgivningstilbud til både kræftpatienter, pårørende og efterladte, hvor de gratis kan få hjælp af en professionel rådgiver.

Det nye rådgivningstilbud er blevet til i et tæt samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Slagelse Kommune.

- Jeg glæder mig over, at vi nu kan tilbyde rådgivning tættere på, for det vil gøre det lettere for mange at få løbende hjælp og støtte igennem en ofte hård og usikker tid, siger Merete Mørch, leder for Center for Sundhed- og Ældre, i en udsendt meddelelse.

Også hos os lokalforeningen for Kræftens Bekæmpelse Slagelse er der stor glæde.

Tidligere har kræftpatienter i kommunen skulle køre til Næstved, og det kan være en barriere for at opsøge den vigtige hjælp og støtte.

- Jeg er både stolt og glad over, at der i samarbejde med Slagelse Kommune åbner åbner lokalrådgivning i Slagelse. Med det nye tilbud er det muligt at få hjælp i nærmiljøet. Jeg er sikker på, at lokalrådgivningen vil kunne hjælpe mange kræftpatienter, pårørende og familier, der har behov for støtte, siger lokalforeningens formand Abdel Sabri.

Den nye lokalrådgivning i Langes Gård 12 2. tv. er en forsøgsordning på foreløbig to år.

Den finansieres af Kræftens Bekæmpelse kæmpelse og har åben hver tirsdag i lige uger fra klokken 13-17.

Der skal bestilles tid på 70202646 i tidsrummet mandag-torsdag kl. 10.00-16.00 og fredag kl. 10.00-13.00.

I anledning af den nye åbning er der reception i Midgård, Skolegade 8, den18. februar kl.14.00 til 17.00.