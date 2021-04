Teamet bag det nye Center for Familiesundhed, som i det daglige er spredt ud over hele landet. PR-foto

Nyt tilbud til børnefamilier

Det skal være så nemt og hurtigt som muligt at få den specialisthjælp, man som børnefamilie har brug for. Uanset om det er et træningsforløb til barnet med øreproblemer eller afhjælpning af indlæringsvanskeligheder hos familiens lidt ældre skolebarn.

Det er kongstanken bag Center for Familiesundhed (CFFS), som er et nystartet tilbud til børnefamilier. Centret henvender sig til familier med børn, der har problemer med deres motoriske, kognitive eller sociale udvikling, og bag det står serieiværksætteren Pia Larsen, der i forvejen driver Top Partners, CarePartner og Top Hjernetræning i Slagelse.

- Vi tilbyder børnefamilierne én indgang til en række specialister, der kan hjælpe den enkelte familie til bedre trivsel. Vi ser et stort behov for en koordineret indsats i forhold til hjemmetræning og intensive forløb, som er skræddersyet til det enkelte barns og den enkelte families behov, siger sygeplejerske-uddannede Pia Larsen.

Hvert forløb indledes med tværfaglig udredning, hvor barnets og familiens præcise behov afdækkes. Herefter indledes det konkrete trænings- eller behandlingsforløb, der efterfølgende kan suppleres af et fagligt boost for at få barnet op på et alderssvarende niveau.