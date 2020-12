Se billedserie Peter Friis, der har ansvaret for det nye testcenter, regner med stort rykind i Søndermarkshallen de kommende dage. Foto: Per Vagnsø

Nyt testcenter åbnet uden kø

Slagelse - 15. december 2020

Det var egentlig først meningen, at det nye testcenter for COVID-19, som er skabt i samarbejde mellem Slagelse Kommune og Falck, skulle åbne onsdag morgen. Måske var det forklaringen på, at der end ikke var optræk til kødannelse ved tyvstarten tirsdag klokken 14.

Måske var det endnu ikke rygtedes, at det nu er muligt at få en hurtig test i Søndermarkshallen.

Søndermarksskolen har overladt hallen til testfolkene, og Falck kalkulerer med stor efterspørgsel på at få en hurtig COVID-19-test.

- Det er i hvert fald det, vi forbereder os på. Der er travlt i Holbæk og Ringsted, og vores estimat her er at teste 1000 personer om dagen. Det gælder om at screene så mange som muligt og på den måde måske fangle nogle, som ellers ikke ville lade sig teste, siger Peter Friis, der er ansvarlig for det lokale testcenter og til daglig operativ leder i Falck Ambulance DK.

Til at udføre opgaven har redningskorpset hen over weekenden ansat 32 medarbejdere til det nye testcenter. Det er folk med vidt forskellige baggrunde, der er blevet oplært i at teste.

Peter Riis fortæller, at det for eksempel både drejer sig om mennesker med sundhedsfaglige baggrunde, studerende, butiksuddannede og tjenere. De er mellem 18 og 63 år gamle.

- Så det er en blandet skare, og vi føler egentlig, vi er meget godt »klædt på«, siger han.

Fordelen ved den test, Falck tilbyder, er, at man ikke skal bestille tid, og at man får svar efter blot 15 minutter.

Ulempen er, at testen ikke er lige så sikker, som den der udføres af det offentlige. Der er en risiko for, at svaret kan være falsk negativt, og der er delte meninger om, hvor stor den risiko er. Ifølge Peter Friis fanger lyntesten 4,23 procent smittede.

Falcks test-tilbud er ikke for personer, der har symptomer på COVID-19, eller ved, at de har været tæt på smittede. Det kan mere bruges, hvis man vil være på den sikre side, inden man skal være sammen med andre.