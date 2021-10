Se billedserie Der er opkørsel til den kommunale grund med natparkering for lastbiler fra Møllevangen. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Nyt sted til lastbilparkering skal findes fordi nabo vil købe grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nyt sted til lastbilparkering skal findes fordi nabo vil købe grund

Det går godt for virksomheden Pro-Safe A/S på Møllevangen 60 lige ved siden af den snart nedlagte Korsør Genbrugsstation. I 22 år har den produceret og leveret RIB-fartøjer (store hurtige gummibåde) og tilhørende sikkerhedsprodukter. Den er derfor i dag en af Danmarks førende. Rasmus Laustsen har nu i par måneder været Pro-Safes administrerende direktør. Han oplyser til Sjællandske, at blandt andet en mere international strategi har givet fremgang i virksomheden med en lille snes ansatte.

Slagelse - 08. oktober 2021 kl. 07:33 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Direktøren bekræfter samtidig, at det er Pro-Safe, der har henvendt sig til kommunen for at høre om muligheden for at købe nabogrunden Møllevangen 58 for en mulig udvidelse. Grunden bruges i dag som natparkering for køretøjer over 3500 kilo, som ikke må parkeres på de almindelige veje i byområderne i Slagelse, Skælskør og Korsør mellem klokken 20.00 og 06.00.

Fortroligt og ikke til salg Sjællandske forsøgte i første omgang at få oplyst hos kommunen, hvilken nabo der ønskede at købe grunden med lastbilparkering bag bådeforeningerne Magleø og Lilleø.

Købsønsket fremgår af en offentlig dagsorden for erhvervs- og teknikudvalget, hvor politikerne skulle sige ja eller nej til at finde en ny natparkering til lastbiler, fordi "I Korsør ønsker naboen at købe arealet af kommunen".

Men ejendomskonsulent i kommunen Henny Inger Nielsen henviser til, at mulige interesserede købere til kommunens arealer og ejendomme er fortrolige oplysninger.

- Jeg kan oplyse, at det pågældende areal pt. ikke er til salg, siger Henny Inger Nielsen.

Hun forklarer, at et salg først kan gennemføres, når der er en politisk beslutning om vilkår og prisfastsættelse for salget. Hertil skal salg ifølge ejendomskonsulenten af kommunale arealer som hovedregel i offentligt udbud.

Fortsat natparkering? Politikerne i erhvervs- og teknikudvalget skulle tage stilling til, om kommunen fortsat skal tilbyde natparkering til lastbiler, da også den nuværende plads i Slagelse på Ndr. Ringgade 14 på "Den gamle gasværksgrund" er under afvikling til fordel for boligbyggeri. I Skælskør er der natparkering på Industrivej 36, Skælskør med indkørsel fra både Industrivej og Håndværkervej.

Politikerne sagde ja og fulgte anbefaling om fortsat kommunal natparkering, så lastbiler ikke parkeres ulovligt og bliver til gene for trafikken og trafiksikkerheden på vejene i de tre byområder. Behovet vurderes til 10 til15 lastbiler i Slagelse, fem til 10 i Skælskør og to til fem køretøjer i Korsør.

Inden for byzonen Efter politikernes beslutning er administrationen nu gået i gang med at finde nye egnede arealer til de natlige lastbiler indenfor byzonen i henholdsvis Slagelse og Korsør.

Af sagsfremstillingen fremgår også, at prisen for at tilbyde to nye natparkeringspladser i Korsør og Slagelse ikke er mulig at oplyse på nuværende tidspunkt. Dog hedder det, at det med udgangspunkt i en tidligere beregning anslås, at 245 m2 til parkerings- og manøvreareal til én lastbil koster ca. en halv million kroner i 2021-priser. Hertil skal lægges køb af grundstykke, ligesom der også kommer etablerings- og driftsudgifter.

Betaling kan kræves Så gratis for kommunen er det ikke at tilbyde natparkering for de forventelige to til fem lastbiler i eksempelvis Korsør.

Vejloven giver dog vejmyndigheden (kommunen, red.) mulighed for at kræve betaling for benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser til dækning af drift- og anlægsudgifter.