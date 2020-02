Martin Refsgaard, Johni Jensen og Christian Kok åbnede outlet-tøjforretningen Klunsbar på Smedegade i november 2018. Nu får de også pakke-shop. Foto: Per Vagnsø

Nyt sted med postpakker

PostNord åbner nu endnu et pakke-udleveringssted i Slagelse - hos Klunsbar på Smedegade 79, hvor kunderne fremover kan hente pakker.

- Med et nyt udleveringssted i Slagelse får byens netshoppe-glade borgere nu en ekstra mulighed for at hente deres pakker, siger Lenette Ludvigsen, distriktschef hos PostNord.