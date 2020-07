Nyt spisested vil gøre op med »kebab-kultur«: Pølsevognen er jo næsten uddød i dag

Om 14 dage åbner Harry’s Place på Smedegade i Slagelse. Det er en stationær pølsevogn med en helt særlig madtradition og historie. Pølser er et stykke dansk madkultur, som er i fare for at forsvinde, mener ejer.

I gamle dage stod der en eller flere pølsevogne i enhver by med respekt for sig selv. Sådan er det bestemt ikke mere.

- Den traditionelle pølsevogn er jo næsten uddød i dag, og det er synd og skam. Pølser er et stykke dansk madkultur, som er i fare for at forsvinde. Jeg vil gerne vise, at en pølse ikke »bare« er en pølse, når den bliver lavet med kærlighed, fortæller Jesper Frederiksen.