Nyt seniorboligfællesskab klar

Der blev skrevet et nyt kapitel i en lokal bolighistorie, da de første lejere onsdag rykkede ind i seniorboligfællesskabet Ibihaven på Elmesvinget i den østlige del af Slagelse.

Boligfællesskabet, der er bygget op med lejligheder omkring en stor overdækket atriumhave, er lavet af udviklingsselskabet Tetris, og det er det første i en række lignende byggerier, som er planlagt landet over. Med det formål at imødekomme efterspørgslen fra de mange folk i den modne alder, der i undersøgelser giver udtryk for, at de godt kunne tænke sig at bo i et fællesskab, når de bliver ældre og skal opgive for eksempel parcelhuset.