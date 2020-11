Se billedserie Rådhuset skiftes ikke ud foreløbigt. Der er ikke et politisk flertals opbakning, idet både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er imod.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt rådhus lagt på is: - Nogle er åbenbart bange for deres taburet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt rådhus lagt på is: - Nogle er åbenbart bange for deres taburet

Venstre bakkede ud, da Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mandag indikerede nej tak til nyt rådhus i Slagelse. Viceborgmester kalder det »tyndarmet« ikke at gøre noget for byen, når der stort set kun er fordele.

Borgmester afviser at bruge 300 millioner kroner på et nybyggeri.

Slagelse - 18. november 2020 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Økonomiudvalget i Slagelse Kommune har drøftet oplæg til ny, samlet administrationsbygning som erstatning for det nuværende rådhus i midtbyen. Men selv om der ifølge viceborgmester og fortaler for nybyggeri nord for stationen Villum Christensen (LA) ikke er skyggen af ulemper, er projektet langt fra en realisering.

Nu venter endelig afklaring ved byrådsmødet på mandag.

- Ingen var i stand til at formulere et eneste minus eller en eneste begrundelse for ikke at gøre det. I hvert fald ikke når vi taler om substans, siger viceborgmesteren, der ikke lægger skjul på, at han ærgrer sig.

- Når vi ved, hvor det skal være, og hvilke fordele der er i form af en bedre kultur, et bedre brand, en velsmurt organisation, forbedring af arbejdsgange og altså driftsbesparelser for millioner af kroner, så ærgrer det mig. Nogle er åbenbart bange for deres taburet, siger Villum Christensen, der kalder det »tyndarmet« blot at skele til de 300 millioner kroner, det vil koste at bygge nyt.

- Det er et ærgerligt synspunkt, for så kan man dræbe enhver udvikling i en by, siger han.

Ærgrelse deles Også SF og Venstre har tidligere anført, at et projekt ved stationen vil tage sig godt ud.

- Jeg har svært ved at finde noget, der taler imod. Samler vi en masse arbejdspladser i et moderne byggeri, trækker vi os væk fra bymidten og gør, at vi kan få noget privat kapital ind. Det at flytte giver et bedre rådhus, en bedre kultur, men gør også, at vi kan udvikle med boliger på Rådhuspladsen, siger Jørgen Grüner (SF), der dog måtte konstatere, at det nok ikke bliver til noget foreløbig.

- Vi havde egentlig en bred aftale, som Socialdemokratiet nu ikke længere vil være en del af. Vi indgik tidligere et kompromis og gik med til at få lavet et oplæg, men det har de nu en anden tolkning af. Det er uheldigt, for her havde vi netop en dagsorden om at rykke, og det ville styrke byen, siger Jørgen Grüner, der ikke vægrer sig ved at pege på politiske motiver.

Det er nemlig ingen hemmelighed, at Socialdemokratiet er splittet internt, idet blandt andre flere Korsør-politikere er stik imod en samling af administrationen i Slagelse. Samtidig ser Dansk Folkeparti slet ikke grund til at bygge nyt i en tid, vi er i nu, selv om pengene til et nybyggeri ikke skal findes i kommunekassen som sådan.

Rettere skal et nyt rådhus lånefinansieres via Kommunekredit, hvor særligt Villum Christensen slår på, at driftsbesparelser på over syv millioner kroner årligt vil kunne finansiere gælden.

Ikke desto mindre mener flere borgere også, at det er for mange penge at bruge.

- Så det eneste, der betyder noget, er åbenbart, hvordan man beholder magten, lyder det fra Jørgen Grüner, der gerne havde set, at man samlede alle offentligt ansatte og så på fordelene.

- Det giver bedst mulig mening, siger han med den tilføjelse, at der stadig skal være plads til medarbejdere i Korsør og Skælskør.

Venstre bakkede Tilbage i april besluttede byrådet, at der skulle arbejdes for en etablering af et nyt rådhus i området nord for Ndr. Stationsvej. Det område kaldes i dag Kvægtorvet, og særligt én mulig placering tæt på stationen blev drøftet på mødet forleden.

Det lader dog til, at et nyt rådhus ikke har gang på jord. End ikke Venstre kunne bakke op, selv om partiet tidligere har talt varmt for en samling.

Med Venstres og Radikale Venstres stemme ville der ellers have været flertal i økonomiudvalget.

- Men det hjælper ikke noget at have et flertal her, som så bliver stemt ned i byrådet. Det sætter ikke en retning, og vi har hele tiden sagt, at skal vi gøre det her, så skal de to store partier være enige, siger gruppeformand og borgmesterkandidat Knud Vincents.

- Så det er meget mere reelt at sige, at vi arbejder med det, vi har nu. Men det må heller ikke sætte byudviklingen i stå, og nej, vi er ikke bange for vælgerne, men vi mener, at det giver god mening at være enige bredt i byrådssalen, siger Knud Vincents.

Dyrby: Handler ikke om valgkamp

Ordlyden i beslutningen fra foråret er ifølge eksempelvis SF ikke til at tage fejl af. Borgmester John Dyrby Paulsen (S) har dog aldrig følt sig bundet af at skulle arbejde hen imod en etablering som sådan.

- Vi drøftede sagen, og der var faktisk et flertal for at gå videre med den. Jeg har været tilhænger af at drøfte det, siger borgmesteren, som dog også præciserer, at han ikke vil bruge 300 millioner kroner på et projekt, om end salg af kommunale ejendomme, der bruges i dag, vil kunne indbringe knap de 100 millioner af dem.

Og i forhold til driftsbesparelsen mener han desuden, at der er idéer i oplægget til nyt rådhus, der vil kunne hjælpe på den nuværende matrikel.

- Spørgsmålet er, om jeg ikke kan få den driftsbesparelse, hvor vi er i dag. Vi kan se, at ikke alle har brug for et stort kontor, og så har coronaen jo også fået os til at tænke kreativt med hjemmearbejdspladser og så videre, siger han.

Han afviser i øvrigt, at han tænker i valgkamp og borgernes gunst.

- Hvis vi gerne ville bygge, så ville vi have argumenteret og sagt det til vælgerne. Vi forsøger ikke at veje stemningen før, men gør det, der vil være godt for kommunen. Jeg synes dog, det er besynderligt, at Venstre bakker ud. Stå dog ved den holdning, I har, lyder det i retning af blå blok.