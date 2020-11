Se billedserie Fremtidigt rådhus ønskes placering i Slagelse Bypark ved Kvægtorvsvej. Foto: Slagelse Kommune

Nyt rådhus er et skridt tættere på: Kan blive det største projekt i kommunen nogensinde

Mens viceborgmester presser på for en afklaring, er andre byrådskolleger i venteposition i forhold til et ja til ny samlet administrationsbygning til rundt regnet knap 300 millioner kroner. Flertal ønsker at bygge nyt - men det kræver enighed blandt de store partier, lyder det fra Venstre.

Slagelse - 16. november 2020 kl. 05:55 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det bliver det største udviklingsprojekt i Slagelse Kommune nogensinde, hvis byrådspolitikere ender med at give grønt lys til et nyt rådhus nord for stationen. En ny, samlet administrationsbygning, der skal erstatte det nuværende domicil på Rådhuspladsen i Slagelse, og som man har talt om i årevis, vil koste lige knap 300 millioner kroner, og mens fordelene ifølge flere politikere er mange, forholder andre sig afventende.

