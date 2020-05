Yousef el Noumeri (tv) og Hussein el Khodor (th) fra Forening Ringparken i Slagelse er gået sammen med Khalil Hussein (i midten) fra MinaGroup i Skælskør om et projekt, der under corona-krisen formidler vigtige informationer videre til tosprogede familier på sprog, de forstår.

Nyt projekt sikrer tosprogede corona-info

Mange tosprogede har problemer med at få de rigtige informationer om corona-virus. Det har Khalil Hussein fra MinaGroup i Korsør selv erfaret, og det har ført til et samarbejde med Ringparken i Slagelse, som også forgrener sig til området omkring Parkvej i Skælskør.

- Det er unikt, at vi samarbejder med Ringparken, så det ikke bare er et lille lokalt projekt, men noget der rammer hele kommunen, siger Khalil Hussein.

- Nogle folk misforstod kommunikationen og kom til at gøre det modsatte, eller også forstod de ikke beskederne. Flere henvendte sig til os, fordi vi går rundt i området. De spurgte os til råds, og det undrede os, at de havde brug for ekstra forklaring, fortæller Khalil Hussein.

Og det er Khalil Husseins opfattelse, at de tosprogede familier er rigtigt glade for initiativet.

- Konkret handler det om at få børnene tilbage i skole. I starten var der mange, der manglede forståelse og derfor holdt de små børn hjemme, da skolerne åbnede. Men når vi så har forklaret dem, hvad det er, og de har set skolernes forholdsregler, så beslutter de alligevel at sende de små i skole. Vi er bekymret for, at de holder børnene hjemme, for der er ikke altid til nødvendige ressourcer til at undervise dem, siger Khalil Hussein.