Nogle af folkene bag initiativet »Mandfolk på MTB«, der altså i Slagelse også omfatter kvinder. Blandt andre Vinnie Larsen, der her ses sammen med (fra venstre) Carsten Nielsen, Esben Alstrup Jensen og Thomas Hartung. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt motionsfællesskab klar i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt motionsfællesskab klar i Slagelse

Slagelse - 21. oktober 2019 kl. 07:38 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fylder du godt i landskabet og kan du lide at spise dig mæt hver aften? Har du en cykelhjelm og en nogenlunde velfungerende mountainbike?

Så er du målgruppen for Slagelse MTB`s nyeste tiltag. Klubben er nemlig gået med i det nye initiativ »Mandfolk på MTB« i samarbejde med »Bevæg dig for livet - Cykling«, der er et resultat af Bevæg dig for livet-visionen mellem DIF, DGI, TrygFonden og Nordea-fonden.

Her er det sociale og fællesskabet i centrum og absolut ikke, hvem der ser bedst ud i tætsiddende cykeltøj eller hvem der kører hurtigst.

- Vi starter det her op, fordi vi tror, der sidder folk rundt omkring, som har et ønske om at få noget motion. Men det kan være svært at have mod eller lyst til at motionere sammen med en gruppe, som er i god form og kører hurtigt, siger Esben Alstrup Jensen, der er en af de medstifterne af mandfolke-fællesskabet.

Et fællesskab som dog også i Slagelse vil komme til at omfatte kvinder.

- Vi har valgt, at der godt må være kvinder med. Ellers er vi ude i kønsdiskriminering, og hvem vil på det bål nu? Derudover har vi brug for så mange til at hjælpe på de indre linier som muligt for at løbe det i gang, siger Esben Alstrup Jensen.

Han siger videre, at kvinderne kan være den støtte, de store mænd har brug for.

- De står tit bag store mænd, siger han.

På spørgsmålet om det ikke er imod konceptet, siger Esben Alstrup Jensen, at det er clearet med DCU (Danmarks Cykle Union).

- Og ja, vi er ikke helt normale i Slagelse, tilføjer Esben Alstrup Jensen.

Som nævnt ovenfor er initiativet skabt i et samarbejde mellem Slagelse MTB og Bevæg dig for livet - Cykling, som i disse år arbejder intenst for at styrke klubberne med henblik på at få flere danskere op på cyklen og ud i naturen.

- Mountainbike er rigtig godt, hvis man vil i gang med at motionere, men bærer rundt på nogle ekstra kilo. Det er nemt at gå til og perfekt, hvis du vil undgå overbelastninger, siger Martin Wang Hjørngaard, der er Udviklingskonsulent hos Danmarks Cykle Union og arbejder i projektet Bevæg dig for Livet.

Så på søndag 27. oktober kl.10.00 trilles der ud første gang fra klubhuset på Parkvej 43, med efterfølgende grillpølse og drikke. Det er gratis at deltage resten af året og Slagelse MTB er klar til at byde velkommen og guide rundt i et roligt tempo.

Der køres herefter hver torsdag kl. 19.00 og eventuelt søndag kl. 10.00.

Man kan følge med på Facebook i gruppen »Mandfolk på MTB - Slagelse MTB«