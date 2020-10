I Kalundborg har man siden april sidste år haft mødestedet LGBT+ Ungegruppe Vestsjælland. Og nu får også Slagelse Kommune et lokalt mødested for unge med en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet. Foto: Thomas Olsen

Nyt mødested for unge LGBT+personer åbner

Slagelse - 17. oktober 2020 kl. 10:59 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

SLAGELSE: »Her er der plads til den bedste dig«.

Med disse ord annoncerer et nyt mødested sin snarlige åbning i et opslag på Facebook. For på mandag åbner Baros, der er et helt nyt tilbud for unge LGBT+-personer i Slagelse Kommune.

Baros henvender sig således til unge i alderen 13 til 25 år, som har en anden seksualitet eller kønsidentitet end flertallet, og som ønsker at møde ligesindede i trygge rammer.

På Bredegade 10 ved Rosenhuset i Slagelse vil unge derfor fremover kunne mødes hver mandag fra klokken 19 til 21, hvor frivillige på stedet, som drives af Ungdommens Røde Kors, har tavshedspligt.

Man møder bare op

Tilbuddet, som er tænkt som et slags »fristed«, er der både efterspørgsel på og brug for, mener en af initiativtagerne, Christopher Trung Paulsen.

- Man møder bare op, så vi ved ikke, hvor mange der kommer på mandag. Men vi kan se, at vi har god tilslutning til vores Facebookside, hvor også vores opslag er blevet delt en del gange, forklarer han og peger på, at unge der vil bruge mødestedet ikke behøver være bosiddende i Slagelse.

- Vi er et mødested med plads til alle, slår Christopher Trung Paulsen fast.

Mødestedet er det første af sin slags i Slagelse Kommune, og tidligere har unge derfor skullet tage turen til Kalundborg, hvor et lignende initiativ har eksisteret siden april sidste år.

Skal hjælpe unge ud af ensomhed

I Kalundborg mødes unge om blandt andet brætspil, fællesspisning og kreative aktiviteter. Og tanken er, at mødestedet i Slagelse skal tilbyde nogle af de samme ting for at skabe et vigtigt socialt fællesskab.

En ny rapport udarbejdet af Als Reserach for Ligestillingsminister Mogens Jensen (S) viser nemlig, at en stor del af LBGT+-personer føler sig ensomme og generelt har en frygt for at blive diskrimineret.

For eksempel viser rapporten, at 28 procent af LGBT+-personer føler sig ensomme. Til sammenligning gælder det fem procent af den generelle befolkning.

- Hvis vi kan give nogle unge den psykiske ballast, der skal til, for at de kan stå ved dem, de er - også blandt folk, der ikke en en del af LGBT+-miljøet - så er det med til at gøre en vigtig forskel, har Christopher Trung Paulsen tidligere forklaret.

Den nye mødested er blandt andet støttet af TrygFonden.