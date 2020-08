Se billedserie I alt 13 børn og unge mødtes sidste weekend i Roskilde for at idé- og designudvikle på et nyt mødested i Slots Bjergby. Her skal blandt andet være mulighed for at skate, hvorfor den OL-kvalificerede skater Rune Glifberg hjalp til under de forskellige workshops.

Nyt mødested for børn og unge går fra idé til virkelighed

En park, der skal fungere som mødested for børn og unge i Slots Bjergby, tager form fra idé til virkelighed. Sidste weekend blev der idé- og designudviklet på parken, der kommer til at hedde »Livsparken«. Og med til det var de kommende brugere af parken selv.

24. august 2020

Der mangler steder for bevægelse og fællesskab i Slots Bjergby cirka fem kilometer sydøst for Slagelse. Dét erfarede forældre og børn, da Danmark var lukket ned som følge af coronavirus, og døgnets 24 timer pludselig skulle bruges derhjemme.

Og sådan blev idéen til »Livsparken« til.

Men parken, der skal være et mødested for børn og unge, bevæger sig nu fra idé til virkelighed. I sidste weekend mødtes i alt 13 børn og unge fra Slots Bjergby, Sludstrup, Lundforlund og Gerlev-området i Rabalderparken og Hal12 i Roskilde for at idé- og designudvikle.

Sammen med dem var en del af projektgruppen bag Livsparken samt dobbelt X-games vinder på skateboard og OL-kvalificerede, Rune Glifberg, der sammen med skateboard-kollegaen Ebbe Lykke deltog i dagens idé- og designworkshop.

Vil udbrede skatemiljøet Rune Glifberg startede selv med at skate, dengang han var 11 år gammel. Og i dag kendes han under aliasset »The Danish Destroyer«.

Topatleten har gennem sin karriere deltaget i et hav af skateboardstævner i hele landet, men foruden at være aktiv på de fire hjul, arbejder Rune Glifberg også med hjertet for at løfte sporten i hele verden ved at designe såkaldte »urban street zones« og skaterparker.

Derfor lå det ham ikke fjernt at deltage i weekendens idé- og designudvikling af Livsparken. Artiklen fortsætter efter billedet...

Idéen til mødestedet, der kommer til at gå under navnet "Livsparken", opstod under lockdown. Her opdagede børn og unge fra lokalområdet i Slots Bjergby, at de manglede muligheden for at foretage sig aktiviteter.



- Jeg vil gerne gøre mit til at udbrede miljøet og løfte sporten. For jeg ved, hvad det vil sige at have de rette rammer at mødes i for at dyrke sporten - og for at være sammen om den, forklarer Rune Glifberg i en udsendt pressemeddelelse

Der bliver dog også plads til andet end skateboarding i den kommende park.

En multifunktionel park Livsparken skal på Slagelse Kommunes budgetforhandlinger i slutningen af denne måned, og her håber projektgruppen at få ydet et økonomisk tilskud, der er stort nok til at opføre betondelen af parken på mellem 550 og 600 kvadratmeter.

Planen er nemlig at skabe en multifunktionel park, der både kan anvendes til løbehjul, rulleskøjter og skateboards. Men også til dans, boldspil og andre sociale arrangementer. Også hvis man bare vil mødes og være sammen med venner.

Derfor har projektgruppen bag parken »svært ved at få armene ned« over, at topatleten Rune Gliberg i selskab med Ebbe Lykke vil være med i processen fra idé til virkelighed.

- Noget af det, der kendetegner Rune og Ebbes måde at arbejde med de her skaterparks på, det er, at de inddrager brugerne i både idé- og designprocessen. Og det er også helt afgørende for os i »Livsparken«, forklarer projektleder Rie Thomsen og peger på, at de børn og unge, der skal bruge området, har været med fra start:

- Sådan tænker vi nemlig at understøtte ejerskabet til Livsparken, slår hun fast.

