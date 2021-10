Se billedserie Frem til 2024 gælder fortsat manuelt byggeri af diger, hvis stormflod truer Korsør. Foto: Helge Wedel

Nyt møde om sikring af by mod stormflod

De kunne næsten ikke sige nej. Politikerne i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget der på seneste møde skulle sig ja eller nej til, at "Højvandssikring af Korsør bymidte" skal fremmes som et kommunalt fællesprojekt. Med andre ord se at komme i gang!

Af Helge Wedel

Det blev da også et ja, oplyser udvalgsformand Jørgen Grüner (SF) til Sjællandske.

Beslutningen betyder, at der på ny indkaldes til borgermøde om sikringen af Korsørs bymidte mod at blive oversvømmet, selv om Storebælt stiger helt op til 2.05 meter. Mødet er planlagt til onsdag den 27. oktober. Tidsplanen er dog ikke rykket. Sikringen med betonmur, dige, spuns og mobile løsninger fra Halsskovbroen langs havnekaj frem til fæstningsområde, fiskerihavn, flådestation og lystbådehavn ventes først færdig i 2024 - 18 år efter den katastrofale oversvømmelse af Korsør i 2006!

Prisstigninger ikke med For den nødvendige sikring er der udarbejdet et samlet prisoverslag på 22,3 mio. kroner inklusiv uforudsete omkostninger på 20 procent. Det er i 2020-priser, så de aktuelle store prisstigninger på byggematerialer er der ikke taget højde for.

Mange skal betale Kommunen har afsat syv mio. kr. til højvandssikringen, som forventes at dække det bidrag, som kommunen skal betale for de ejendomme, den har i Korsør. De resterende 15,3 mio. kroner skal betales af Korsørs øvrige grundejere, som får fordel af højvandssikringen. Der lægges op til en fordelingsnøgle efter antal kvadratmeter, hvor boligkvadratmeter tæller mere end grundkvadratmeter. Hertil ventes SK Forsyning som ejer af kloaker, el-, vand,. og fjernvarmeledninger også at skulle betale til højvandssikringen.

Den præcise fordelingsnøgle ventes først politisk vedtaget af det nye byråd i første kvartal af 2022.

Ny linjeføring Netop mange krydsende forsyningsledninger samt Flådestation Korsørs ønske om selv at højvandssikre dens område har gjort det uhensigtsmæssigt at lade linjeføringen af højvandssikringen løbe langs Sylowsvej hen til Korsør Lystbådehavn. Planen er derfor at føre den frem til flådestationen, hvor Forsvarets Ejendomsstyrelse herefter skal stå for projektering og etablering af højvandssikring langs flådestationens kajanlæg.

Overfladevand hvor hen? En større rapport fra Sweco Danmark om højvandssikringen fremstiller meget tydeligt, hvor mange hensyn og beregninger der skal til for så og sige at komme tørskoet i land med højvandssikringen. For når betonmur og diger er etableret, vil de ikke bare udgøre en hindring for, at Storebælt kan trænge ind i byens gader. De vil på samme måde være en hindring for, at overfladevand ved kraftige regnskyl kan komme væk lige så hurtigt, som det sker i dag, hvor højvandssikringen ikke er bygget.

Kystdirektoratet har også kigget på projektet. De noterer også, at det bør beskrives, hvordan vandet bag beskyttelsen håndteres. Hertil kommer de med god råd til beplantning på diger, at konstruktionerne bygges, så de senere er nemmere at forhøje, hvis levetiden er mere end 50 år. Og endelig skriver Kystdirektoratet, at antallet af mobile løsninger med manuel betjening som højvandssikring bør begrænses.

Men indtil 2024 er det altså stadig de mobile løsninger med manuelt digebyggeri i Korsørs gader, der skal beskytte byen, hvis en stormflod inviterer sig selv på besøg i Storebælt.