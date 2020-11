Nyt milliondyrt rådhus droppet: Flere ærgrer sig over ikke »at gå til biddet«

Enighed om mangt og meget, når talen falder på oplæg til nyt rådhus. Et flertal ønskede ikke at udsætte sag. Nybyggeri er dermed droppet.

En umiddelbar afvisning lå i kortene allerede. En debat om fordele i oplæg til nyt rådhus, som Slagelse Byråds politikere egentlig syntes at kunne enes om, gav dog ikke pote.

Venstre, der siger nej til et nybyggeri, fordi en sådan beslutning kræver enighed blandt de store partier, nåede akkurat på mandagens byrådsmøde at stille forslag om, at man udsatte sagen om det videre arbejde med et nyt rådhus nord for Slagelse Station. Men det blev afvist af et snævert flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.