Nyt medlemssystem tilbydes foreningslivet

- Det skal være nemt at være frivillig i foreningerne, så tiden kan bruges på aktiviteter og ikke på administrativt bøvl. Derfor vil vi i Kultur- og Fritidsudvalget gerne støtte op om, at det bliver så smidigt som muligt for foreningerne at håndtere de administrative opgaver. Det ved vi er efterspurgt i foreningslivet, siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley (S) i en udsendt meddelelse fra kommunen.

- Ud over at det skal være nemt for foreningerne at håndtere de administrative opgaver, så giver det nye system også mulighed for, at foreningerne kan få en nyere og mere tidssvarende digital løsning. Det skal være nemt for nye medlemmer at melde sig ind. Tiden er for længst løbet fra girokortene. Vi håber, at så mange foreninger som muligt, vil høre om de nye muligheder for medlemshåndtering til gavn for både foreningerne selv og deres medlemmer, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Troels Brandt (R).