Det nye signalanlæg skal gøre det lettere at komme fra Strudsbjergvej ud på Sorøvej, hvilket i dag kan være vanskeligt i myldretiden. Foto: Arne Svendsen

Nyt lysanlæg skal løse trængselsproblem

Slagelse - 25. marts 2020 kl. 11:10 Af Arne Svendsen

Der var tale om en sag, der ikke fik en helt almindelig behandling, da byrådet på sit møde vedtog at bevilge to millioner kroner til etablering af et signalanlæg i lyskrydset Sorøvej/Strudsbergsvej.

- Normalt skal en sådan sag jo igennem fagudvalget, men det er et længe næret ønske fra virksomhederne i området, blandt andet Frese, så derfor har vi taget den direkte i økonomiudvalget og nu i byrådet, sagde borgmester John Dyrby Paulsen (S) om bevillingen, der gik igennem uden kommentarer fra de øvrige byrådsmedlemmer ude ved deres skærme.

Borgmesteren oplyste også, at sagen har været under behandling længe, og den var også fremme som et budgetønske i frbindelse med budget 2020.

- Her røg den dog ud. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men nu tager vi den altså op igen, sagde borgmesteren.

Det fremgår af sagen, at blandt andet erhvervsvirksomhederne i området oplever, at det i travle perioder kan være endog meget svært at fortage udkørsel fra Strudsbjergsvej til Sorøvej.

Administrationen har tidligere vurderet, at en ombygning og etablering af signalanlæg i krydset vil styrke adgangen til og fra Strudsbergsvej og erhvervsområdet som ligger syd for Sorøvej.

Med den rigtige styring af signalanlægget forventes der ikke væsentlige forringelser på fremkommeligheden for trafikken på Sorøvej.

Ligeledes vil tiltaget styrke forholdene for lette trafikanter, som skal krydse enten Sorøvej eller Strudsbergsvej.

Udover anlægsudgiften på to millioner kroner, som tages af kassen, skal der indarbejdes udgifter på cirka 30.000 kroner om året til driften af selve signalanlægget.