Nyt liv i den gamle vinkælder

Ud over opførelsen af Scala-bygningen på Klingeberg, byggeriet i Spindeparken i Løvegade og så videre i Slagelse, er ejendomsselskabet Atlantia lige nu også godt på vej til at skabe nyt liv i endnu en tidligere Erslev-ejendom, nemlig Slotsgade 14-18 i samme by, som tidligere blandt andet har dannet ramme om byhistoriens velkendte købmandsforretning med navnet Aage Erslev på facaden.