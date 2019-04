Her ses personerne i det nye kunstsamarbejde i Slagelse - bagerst fra venstre: Jesper »Jethoni« Nielsen, Branka Lugonja, Johnny Persson og Finn Møller. Forrest fra venstre: Vibeke Hvidtfeldt, Simonne Gorju og Susanne Hvitnov. Skærtorsdag vil gallerierne være åbne fra klokken 10. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Nyt kunstsamarbejde indledt i Slagelse

Slagelse - 04. april 2019 kl. 08:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Jylland er påsken en kæmpe begivenhed hvad angår kunstudstillinger. Stort set alle jyske gallerier og kunstnere holder åbent i påsken, og folk valfarter til og arrangerer kunstture til forskellige udstillinger rundt omkring.

Et lignende tiltag ser nu dagens lys i Slagelse. Hen over vinteren har lokale gallerier fra Slagelse og nærmeste omegn sammen med Slagelse Kunstforening sat sig for at skabe en pendant til det jyske begreb »påskekunst«, og de vil nu forsøge at tiltrække flere kunstinteresserede gæster fra nær og fjern til Slagelse.

Der er tale om et helt nyt samarbejde, som ikke kun drejer sig om påsken. Gruppen har været samlet nogle gange for at drøfte samarbejde frem for konkurrence.

- Vi er en gruppe af nye og erfarne folk fra store og små gallerier samt Slagelse Kunstforening, som siden efteråret er mødtes for at drøfte, hvordan vi kan hjælpe hinanden, skabe synergi, stærk identitet og samlet set tiltrække og inspirere flere kunstinteresserede gæster i stedet for at betragte hinanden som konkurrenter, siger Johnny Persson, Kunstgalleriet i Bredgade, som har været den drivende kraft i samarbejdet.

Gruppen af gallerier er forskellige på flere parametre: For eksempel er nogle særligt stærke på glaskunst, andre har speciale i moderne billedkunst, nogle har sanserum i deres galleri, nogle tilbyder hjælp til indretning og kunst i virksomhederne, mens andre sælger deres egen kunst og tilbyder kunstforedrag. Endelig er Slagelse Kunstforening en solid sparringspartner med stor erfaring og en finger på pulsen i forhold til hvilke tendenser, der er oppe i tiden.

- I første omgang er vi blevet enige om, at vi alle holder åbent i påskedagene, og samtidig indrykker vi fælles annoncer i både lokale og landsdækkende medier for på den måde at skabe interesse om projektet. Og forhåbentlig tiltrække kunstinteresserede ikke kun fra nærområdet, men også fra for eksempel hovedstadsområdet, siger gruppen.