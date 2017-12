Se billedserie Denne tegning viser hvordan kollegieboligerne placeres på grunden på hjørnet af Nordre Stationsvej og Thomsensvej. Der er kun plads til 18 parkeringspladserne, så bygherren må op med omkring en halv million kroner til kommunens parkeringsfond, så der kan etableres parkeringspladser andre steder.

Nyt kollegium med plads til 48 nær stationen

Slagelse - 08. december 2017 kl. 06:36 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor mangel på ungdomsboliger i Slagelse, men en del af denne mangel ser nu ud til at kunne blive afhjulpet.

I hvert fald har kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø på sit seneste møde givet de nødvendige dispensationer, så der kan sættes gang i et byggeri af et nyt kollegium med 48 pladser på hjørnet af Thomsensvej og Nordre Stationsvej.

- Det kan da blive en solstrålehistorie. Vi har jo lige hørt, at der mangler 350 ungdomsboliger i Slagelse, lyder det fra arkitekt Torben Wissing, der har stået for at udarbejde projektet på grunden, som ejes af Willy Jensen fra Slagelse Kloakservice.

Torben Wissing oplyser, at Willy Jensen vil sælge grunden til københavnske investorer, når der er givet grønt lys til kollegie-byggeriet.

Willy Jensen oplyser, at det er planen at bygge allerede næste år.

Hos de nærmeste naboer er der dog ikke begejstring.

Sagen har været i nabo-orientering, og her er der indkommet høringssvar fra Vejlauget Thomsensvej ved Poul Arne Bødker og fra Merete og Henrik Ross på Ndr. Stationsvej 10A, der bliver nærmeste naboer til byggeriet.

I indsigelserne påpeges det, at et kollegium med 48 pladser vil give langt mere støj end de normale boliger med liberalt erhverv, som lokalplanen lægger op til.

Der peges også på, at antallet af parkeringspladser, 18 stykker, er alt for få i forhold til behovet. Ligesom man fra vejlaugets side er bekymret for, om medlemsbidraget fra kollegiet til vejlauget vil dække det reelle behov til at holde Thomsensvej i ordentlig stand.

Merete og Henrik Ross påpeger også, at der kan komme store indbliksgener, og at ejendommene omkring kollegiet vil tabe i ejendomsværdi.