Helle Larsen (tv.) er projektleder på en ny idé fra Business Slagelse, hvor Helle B. Madsen er formand. Idéen er en webplatform med navnet slagelsegaver.dk, der skal bakke den lokale handel op. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Nyt initiativ: Sådan kan de lokale butikker reddes ud af krisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt initiativ: Sådan kan de lokale butikker reddes ud af krisen

Der skal gang i økonomien, og handlen skal ske lokalt. Det mener Business Slagelse, der med ny platform tidligt opfordrer erhvervsdrivende til - og gør det nemt - at købe ansattes julegaver indenfor kommunegrænsen.

Slagelse - 07. september 2021 kl. 18:07 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Inspirationen kommer fra det jyske, og når Slagelse Kommune hopper med på vognen, gør kommunen det som den allerførste i Region Sjælland - sådan fortæller Helle B. Madsen, formand for Business Slagelse, i hvert fald, når hun med stolthed viser platformen slagelsegaver.dk frem.

- Vi er faktisk helt høje over det, fastslår hun.

Med den nye platform opfordres virksomheder for første gang nemlig direkte til at købe julegaverne lokalt, hvis de ansatte skal have en gave under træet - eller rettere i mail-indbakken - når det bliver jul.

Noget, som man er blevet inspireret til gennem netværket for Danske Handelsbyer, der tidligere er kendt som Citychefer.dk.

På hjemmesiden kan virksomheder således købe gavekort til deres ansatte, som herefter kan logge ind og frit shoppe mellem forskellige produkter, der alle sammen har det tilfælles, at de kommer fra lokale leverandører.

Det skal ifølge Helle B. Madsen - og projektleder Helle Larsen - hjælpe de lokale erhvervsdrivende, der stadig er mærket af coronakrisen ovenpå flere lange nedlukninger. For eksempel sidste år, hvor forretninger skulle holde lukket hen over julen fra den 17. december.

Fra caféesøg til tøjsalg - Det koster ikke noget at være med, og alle kan melde sig på banen med produkter, de vil sælge via platformen, fortæller Helle B. Madsen og peger på, at der allerede er alt fra caféer til tøjforretninger, der har meldt sig som leverandører. Og der er plads til mange flere, lyder det.

De fleste erhvervsdrivende har dog forhandlet en god pris hos deres egne leverandører, så produkterne fra slagelsegaver.dk kan købes til en særlig fordelagtig pris. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Det koster ikke noget at være med, og alle kan melde sig på banen med produkter, de vil sælge via platformen, fortæller Helle B. Madsen, formand for Business Slagelse. Hun kan dog ikke love, at det fortsætter sådan - altså gratis. Foto: Fleur Sativa

- Det er ikke sådan, at vi forventer, at de giver rabat, men jeg tror, de fleste erhvervsdrivende også gerne vil give noget tilbage til de kunder, der vælger at støtte dem ved at købe lokalt, forklarer Helle B. Madsen.

- De (erhvervsdrivende, red.) tjener stadig på produkterne, fastslår hun.

Formålet er nemlig netop at give de lokale en bedre julehandel end sidste år. Derfor er webplatformen også et samarbejde mellem både Slagelse, Korsør og Skælskør Erhvervsforening.

- Det, vi hører fra de andre byer, der gør det samme (i Jylland, red.), det er, at der kommer virkelig godt gang i handlen på den her måde, fortæller Helle B. Madsen.

Hele året rundt Webplatformen skal dog ikke kun eksistere i år - muligheden for at købe gavekort til ansatte, som så kan bruge det hos lokale erhvervsdrivende, skal eksistere nu og fremadrettet.

Måske bliver det endda en mulighed, som man vil kunne bruge hele året rundt, lyder det ifølge formanden for Business Slagelse.

"Så har man måske én eller to til at køre rundt. Og det er måske sådanne udgifter, vi skal dække."

- Helle B. Madsen,

formand, Business Slagelse - Helle B. Madsen,formand, Business Slagelse - Nu er det her jo en julegaveportal, men lur mig, om vi ikke også går ind og laver en påskeportal, når vi når dertil, siger Helle B. Madsen.

Hun har dog ikke kunnet love de erhvervsdrivende, at det forbliver 100 procent gratis at være med. Godt nok er portalen købt og betalt, men ifølge Helle B. Madsen er der særligt én ubekendt.

- Vi ved ikke, hvor mange timer vi skal bruge på at køre rundt og hente gaver, pakke ind og levere. Det er også det eneste, vi hører fra andre, der kan være en udfordring: Så har man måske én eller to til at køre rundt. Og det er måske sådanne udgifter, vi skal dække. Men det er ikke sådan, at vi bundefanger virksomheder og siger: »Næste år koster det 5000 kroner at være med« - slet ikke - det er slet ikke i den størrelsesorden, hvis der overhovedet bliver betaling, siger hun.

Alle kan være med - Men hvis det ender med, at man skal betale, er det så ikke en smule konkurrenceforvridende?

- Nej, det synes jeg ikke - det bliver så lidt - hvis det overhovedet bliver - så alle kan være med. Det har været vores ambition fra starten: Alle kan være med. Vi skal ikke udelukke nogen, fastslår Helle B. Madsen.

- En lille enkeltmandsvirksomhed kan jo ikke konkurrere med Bilka eller Slagelse Vinkompagni. Og det skal de heller ikke. Det kan også være, at vi tre erhvervsforeninger (i Korsør, Slagelse, Skælskør, red.) selv vælger at afsætte et lille beløb til driften - men alt det, ved vi ikke endnu, uddyber hun.