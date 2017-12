»En fælles indsats« er den nye, mere mundrette titel på Slagelse Kommunes nye boligsociale helhedsplan. Arbejdet for at løfte fire bydele med én samlet indsats er så småt gået i gang. Ilir Shkoza skal som chef for det nye kompetencecenter lede og fordele arbejdet.

Nyt hold skal katalysere fremskridt i ghettoerne

Ringparken i Slagelse og Motalavej i Korsør skal af regeringens ghettoliste inden 2025. Også Sydbyen i Slagelse og Parkvej i Skælskør skal have fjernet mærkatet »udsat boligområde«. Derfor har Slagelse Kommune udarbejdet en ny, fælles plan for, hvordan man vil arbejde for at opfylde dette mål i perioden fra ultimo 2017 til 2021.

- Vi er allerede ude i områderne, og vi har holdt fire workshops med borgerne i områderne, og et stort opstartsmøde for alle interessenter. Vi er i gang med at kortlægge områdernes udfordringer og opbygge relationer, fortæller Ilir Shkoza om det første skridt i arbejdet.

Oprindeligt var det meningen, at der skulle laves indsatser for i alt 56 millioner kroner. Men Landsbyggefonden, som står for hoveddelen af projektets økonomi, ville kun yde et tilskud på 25 millioner kroner i stedet for de 40 millioner, der var blevet ansøgt om. Det betyder - til trods for både kommunens og boligselskabernes medfinanciering - at budgettet ender på et markant lavere niveau, hvorfor også ambitionerne måtte tilpasses i det nye projekt.