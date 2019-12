Se billedserie Henrik Rosenqvist har lejet sig ind i lokaler på Norgesvej for at sælge og montere ekstra lygter. Foto: Per Vagnsø

Nyt firma vil lyse biler op

Slagelse - 13. december 2019 kl. 07:00 Af Per Vagnsø

Med fysisk adresse i et lejet værksted på Norgesvej 12 i Slagelse og hjemmesiden blitzlys.dk har Henrik Rosenqvist og hans far, Kenneth, tænkt sig, at ekstra lygteudstyr til køretøjer skal være fremtiden for dem og to medarbejdere. Deres entreprenørfirma Rosenqvist Gruppen er til salg, men det er via arbejdet i dét regi, at de har fået idéen til at koncentrere sig om lys og lygter.

- For tre måneder siden skulle vi sætte afspærringer op ved et vejarbejde. Når vi stiller bilen, skal der være blink på, og vi kunne ikke finde et værksted med den rigtige pris eller en fast pris. De autoriserede bilværksteder var for dyre, syntes vi. Så begyndte vi selv at arbejde med det hjemme i min carport, og nu har vi besluttet at tage springet og har lejet det her, fortæller 24-årige Henrik Rosenqvist.

- Målgruppen er primært entreprenører, der skal have 10 blink på bilen. Det er det, der er penge i, og vi mener helt klart, at der er et marked for det i hele landet, fortsætter han og fortæller, at håbet blandt andet er at få leasingfirmaer som kunder.

Private med behov for mere lys til bilen vil firmaet også gerne hjælpe, men kun når der er tale om at montere ekstra ting. Blitzlys.dk. servicerer ikke bilerne, understreger Henrik Rosenqvist.