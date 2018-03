Glasværkets direktør Poul Møller byder velkommen til salgsdirektør Henrik Olsen fra Fazade Aps.PR-foto

Nyt firma rykker ind i Glasværket

Slagelse - 31. marts 2018 kl. 14:08 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lugter lidt af gamle dage når et nyt firma den 1. april rykker ind i Glasværket i Korsør. Det drejer sig nemlig om virksomheden Fazade, der blandt andet producerer energioptimerende glasfacader, døre og vinduer til alle former for byggeri.

- Vi producerer og monterer Schüco Aluminiums systemer og er Schüco Partner, siger salgsdirektør Henrik Olsen fra Fazade Aps

Firmaet har eksisteret siden August 2017 har i den periode projekteret og monteret en del projekter, hvor der er blevet produceret hos kollegaer i branchen, men nu er tiden inde til selv af producere.

- Projekterne er alt lige fra en facadedør til større facadeløsninger, p.t. er vi i gang med en ny butiksfacade hos Fahrendorff Optik i Sønderborg, og vi skal i gang med en funkis villa i Ballerup på 276 kvadratmeter, hvor alle vinduer og døre laves i Schüco-systemet, fortæller Henrik Olsen.

Firmaet har i dag fem medarbejdere, men forventer inden årsskiftet at beskæftige cirka 15 medarbejdere.

- Vi glæder os til at flytte ind i vores nye domicil og til at blive en del af de 35 virksomheder, der har til huse i Glasværket. Lokalerne giver os optimale muligheder for en effektiv produktion og montering. Og så spiller den centrale placering logistisk også en afgørende rolle, siger salgsdirektøren

- Fra Glasværkets side er vi naturligvis glade for at Fazade har valgt at flytte ind i Glasværket. Vi ser frem til at byde virksomheden og alle medarbejdere velkommen, og til at vi i samarbejde kan skabe gode betingelser for firmaets fremtidige vækst, og dermed yderligere arbejdspladser, siger Glasværkets direktør Poul Møller.

Glasværket er inde i en god udvikling, hvor såvel nystartede som etablerede virksomheder, rykker ind og bliver en del af et mangfoldigt erhvervsfællesskab.

Dog blev det for nylig som bekendt offentliggjort, at Søfartsstyrelsen og Glasværket i mindelighed havde valgt at afbryde samarbejdet om at tilvejebringe et lejemål til Søfartsstyrelsen i Glasværket.

- Vi havde naturligvis gerne budt Søfartsstyrelsen velkommen, men nu glæder vi os både over de nye arbejdspladser i Glasværket og over at Korsør under alle omstændigheder får tilført de mange arbejdspladser i forbindelse med Søfartsstyrelsens udflytning, siger Poul Møller.