Det er her i udkanten af Dalmose, at drømmene går i retning af et nyt kombineret feriecenter og naturskole. Illustration: Slagelse Kommune.

Nyt feriecenter og naturskole kan være på vej

Og med »de briller på« giver det god mening, at der netop er landet en anmodning om opstart af et kombineret feriecenter og naturskole på miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i Slagelse Kommunes mødebord.

Motion og frisk luft

Naturstien Fodsporet ligger blot 250 meter fra ejendommen, og planerne om et feriecenter og en naturskole lægger sig ifølge administrationen godt op ad kommunens ønske om at udbygge og styrke motions- og friluftslivet. Samtidig er det ifølge administrationen ikke utænkeligt, at projektet kan bidrage til, at flere turister finder vej til både Slagelse Kommune og dermed også til Dalmose og omegn.