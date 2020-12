Det er blandt andet her på plejeentret Bjergbyparken i Slots Bjergby, der er mange smittede ansatte og beboere.

Nyt coronaudbrud presser Slagelse Kommune hårdt

Slagelse - 29. december 2020 kl. 07:58 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Søndag stod Slagelse Kommune i første række, da plejehjemsbeboere i udvalgte kommuner blev vaccineret mod corona.

Det vil uden tvivl hjælpe i kampen mod corona om kort tid, men lige nu og her har kommunen store problemer med Covid-19.

Som omtalt forleden måtte kommunen lige før jul sende 14 smittede ansatte hjem på plejecentret Bjergbyparken i Slots Bjergby, hvor også flere ældre var smittet. Og mandag kunne ældrechef Charlotte Kaaber så oplyse, at der har været endnu et coronaudbrud på et plejecenter, nemlig på Hjemmet ved Noret i Skælskør.

- Her er to beboere og 10 ansatte konstateret smittet. Desuden er tre ansatte blevet testet og sendt hjem, hvor de venter på at få at vide, om de er testet positive, siger Charlotte Kaaber.

Hun fortæller videre, at det ikke er muligt at skaffe vikarer.

Derfor har kommunen måttet appellere til andre faggrupper som pædagoger og rengøringsfolk, der i øjeblikket er sendt hjem fra lukkede skoler og institutioner.

- Mellem syv og 10 har her meldt sig frivilligt til for eksempel at gøre rent og dække borde på plejecentrene. Andre ansatte har flyttet deres fridage og ferie for at hjælpe, fortæller Charlotte Kaaber.