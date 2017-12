Som en del af det nye initiativ udvider Kaiser Sport og Ortopædi samtidig sin ejerkreds, når tre af virksomhedens mest erfarne medarbejdere bliver partnere. Det gælder klinikchef Thomas Christoffersen, butikschef Jannich Marker og indkøbs- og eventchef Hjarl Kallesøe. I midten ses Claus Hechmann.

Send til din ven. X Artiklen: Nyt center for løb og idræt i Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt center for løb og idræt i Slagelse

Slagelse - 11. december 2017 kl. 20:00 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et helt nyt kompetencecenter for løb og idræt ser dagens lys i Slagelse den 1. marts næste år, og det er rutinerede kræfter, der står bag.

Kaiser Sport og Ortopædi er allerede i dag en af landets mest respekterede specialbutikker for løb og idræt, og Claus Hechmann, som står bag Hechmann Sport, er bredt anerkendt som en af landets førende løbeeksperter. Det nye initiativ kommer dermed til at tilbyde løbere og idrætsinteresserede helt nye muligheder - og det er ikke tilfældigt, at parterne har valgt netop Slagelse til det nye kompetencecenter.

- Vi har længe overvejet, hvor vi kunne placere et nyt initiativ, og i Slagelse får vi nogle muligheder, som vi ikke har i København. For det første får vi muligheden for at arbejde sammen med Claus Hechmann, og for det andet har Vestsjælland en bomstærk idrætskultur - både når det gælder løb, men også de mange andre idrætsgrene, som vi har omfattende erfaring med, siger administrerende direktør i Kaiser Sport og Ortopædi, Jan Steinicke.

Det nye center i Slagelse - på knap 300 kvadratmeter - vil tilbyde en række af de muligheder, som de to parter har specialiseret sig i. For Hechmann Sport gælder det både test og træningsplanlægning, som virksomheden er eksperter i, og for Kaiser Sport og Ortopædi gælder det både fysioterapi og ortopædi samt en omfattende ekspertise inden for fodtøj og indlæg.

I forhold til netop indlæg har Kaiser Sport og Ortopædi i mange år været leverandører til en række danske idrætsstjerner, eksempelvis en række håndboldlandsholdsspillere og Danmarks største tennisstjerne, Caroline Wozniacki.

- Som »indfødt« betyder det rigtigt meget for mig at få mulighed for at arbejde sammen med en partner, som kan bringe noget helt nyt til egnen. Når man kigger på det, vi kan, og det, Kaiser Sport og Ortopædis folk kan, så kan vi tilsammen tilbyde hele regionen en 360-graders tilgang til hele vores område, som simpelthen ikke eksisterer i dag, siger Claus Hechmann.

Placeringen i Slagelse betyder også, at en række af de kunder fra hele landet, som hidtil har været nødt til at tage til butikken i Brønshøj, nu får en mulighed, der er tættere på.