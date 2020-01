Se billedserie - Vi har med det her byggeri fået fuld plade i forhold til vores strategi, sagde rektor Camilla Wang til de mange fremmødte medarbejdere, studerende, naboer og samarbejdspartnere, der blev budt pølser, efter at håndværkerne havde fået lov til at komme først til.

Nyt campus vil løfte uddannelser

Slagelse - 23. januar 2020 kl. 08:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det bliver et spændende og inspirerende studiemiljø for vores studerende. Det bliver for eksempel et kæmpestort og fortjent løft for Ernærings- og Sundhedsuddannelsen med moderne faciliteter.

Det sagde rektor Camilla Wang, da hun talte ved onsdagens rejsegilde ved det store Campus Slagelse byggeri, som skal danne rammen om uddannelserne for fremtidens pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker og ernærings- og sundhedsuddannede.

2000 studerende skal gå i det 13000 kvadratmeter store byggeri, der også skal huse 250 medarbejdere, herunder blandt andet skolens administration.

- Vi glæder os usigeligt meget til at flytte ind i et nyt, lækkert og attraktivt campus, som ovenikøbet har en perfekt beliggenhed for alle vores studerende og medarbejdere lige her ved stationen. Absalons strategi bygger blandt andet på at skabe levende campusmiljøer, sætte de studerende i centrum og være en regional udviklingspartner for virksomheder og kommuner i regionen. Jeg glæder mig over, at vi med vores nye campus her nærmest får fuld plade i forhold til vores strategi, sagde rektoren.

Hun sagde videre, at hun havde fået »strenge ordrer« fra projektleder Thomas Dalsgaard Christensen fra CC-Contractor om ikke at sige noget om en fast slutdato på byggeriet.

Det har tidligere været nævnt, at byggeriet ville være afsluttet her sidst på året, hvorefter Absalon så kunne bruge tiden frem til 1. februar, hvor mange studerende starter deres uddannelse, på at indrette lokaliteterne.

- Det nærmeste vi kan komme det er vel at sige, at vi rykker ind næste forår, sagde Camilla Wang.

Thomas Dalsgaard Christensen, der også holdt tale, sagde efterfølgende til Sjællandske, at man ikke ønsker at melde en fast dato ud af hensyn til planlægningen af, hvornår de forskellige håndværkere skal være klar.

- Vi skal jo tage højde for, at Absalon skal bruge en del tid på egen indretning, fortæller Thomas Dalsgaard Christensen.

Projektlederen kan fortælle om visse vanskeligheder med det våde vejr, men man følger dog stort set tidsplanen.

Som tidligere nævnt har Spæncom i Vemmelev leveret masser af betonelementer til byggeriet, men også andre lokale firmaer er inde i billedet.

- Vi taler i øjeblikket om Georg Berg A/S om at stå for at sætte lofter op, hvilket ikke er afklaret, men der er truffet aftale med firmaet Malmos om at stå for indretning af udeområderne, fortæller Thomas Dalsgaard Christensen.

Der i øvrigt kan fortælle, at der ikke vil blive de store varmeudgifter i byggeriet. Hvilket skyldes de store vinduer og det forhold, at der bygningerne fyldes godt op med både studerende og IT-udstyr.

- Faktisk bliver der mest brug for ventilation. Vinduerne er dog bygget sådan op, at de om sommeren lukker af for varmen og om vinteren lader varmen komme ind, fortæller Thomas Dalsgaard Christensen.

