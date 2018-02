Nyt boligområde uden vicevært

- Visionen med denne nye bebyggelse er, at beboerne i de 126 rækkehuse selv skal tage vare på deres boligområde. Der vil ikke blive ansat en vicevært, det vil være de 126 lejemål som selv skal stå for at vedligeholde og pleje deres område, lød det fra boligselskabets direktør, Arne Juul.

- Det der jo også er interessant at se, er, om der så sker en masse nyt, om der er denne her dynamik, som siger hov, det her er nogle løsninger, vi ikke havde tænkt på, hvis der »bare« var en vicevært, der tog sig af det hele, sagde han.

Slagelse Boligselskab vil det første år understøtte etablerings-processen ved hjælp af et workshop-forløb sammen med de beboere, der flytter ind i området. Det er for at sikre, at beboerne ikke bliver efterladt til selv at klare det hele fra dag et. De vil blive hjulpet i gang med at danne rammerne om det aktive fællesskab.