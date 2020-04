Se billedserie Bin2Bil i Slagelse åbner 1. maj. - Da håndværkerne ikke er helt færdige, bliver det en kontrolleret åbning, hvor vi i den første periode vil koncentrere os om at komme ordentligt på plads, fastslår direktør Tom Frederiksen (tv). I midten salgschef Bjarne Jensen og til højre husets nye eftermarkedschef, Jesper Juul Kjeldsen.

Nyt bilhus klar til kontrolleret åbning

- Vi åbner den 1. maj. Men vi starter ikke med en fest. Det må vi jo ikke.

Det er budskabet fra direktør Tom Frederiksen, Bin2Bil A/S, mens håndværkerne har travlt med færdiggørelsen af Bin2Bils 4.250 kvadratmeter store, nye bilhus på Asienvej 3 i Slagelse, hvorfra der fremadrettet vil være salg af både Hyundai, Ford og Volvo.

- Da håndværkerne ikke er helt færdige, bliver det en kontrolleret åbning, hvor vi i den første periode vil koncentrere os om at komme ordentligt på plads. Men vi åbner og vil være klar til salg af biler samt reparationer, både mekaniske reparationer og skader, fortæller Tom Frederiksen, som understreger at alle covid-regler og »no touch«-principper overholdes.

- Vi holder afstand, spritter bilerne af og bruger handsker. Vi kan også tilbyde at hente og bringe bilerne til service, eller lave en videopræsentation af bilen.

Ny chef ansat - Vi har sikret os, at vi har biler nok til at starte med, og vi har taget nogle foranstaltninger, som gør, at vi kan starte op, oplyser Tom Frederiksen, som glæder sig over at have fundet en dygtig ny eftermarkedschef til Slagelse-afdelingen: 42-årige Jesper Juul Kjeldsen, som kommer fra en stilling hos Slagelse Autodele, hvor han har været ansat i 21 år.

Hos Bin2Bil bliver han ansvarlig for værkstederne, både pladeværksted og mekaniske værksteder, samt reservedele.

Jesper Juul Kjeldsen er gift og far til to og bor i Slots Bjergby. Fritiden bruges blandt andet på golf og i Slagelse Svømmeklub, hvor han er stævneansvarlig. Lige nu er der dog først og fremmest fokus på Bin2BIl, og den nye eftermarkedschef glæder sig til opgaverne.

- Det er stort for mig at få lov til at være med til at opbygge et helt nyt bilhus, siger han.

Også staben i salgsafdelingen er på plads. To medarbejdere kommer fra Bin2Bil i henholdsvis Holbæk og Kalundborg, og fire nye er ansat.

Åbningsfest efter sommerferien Ved åbningen af Bin2Bil i Slagelse vil der være i alt 27 medarbejdere, som er klar til at servicere kunderne, oplyser Tom Frederiksen.

- Så hold dig ikke tilbage: vi opfylder kravene om 4 kvadratmeter pr. kunde, men vi vil søge at begrænse, at forretningen bliver for fyldt.

- Men vi vil meget gerne have besøg, understreger Tom Frederiksen.

- Og efter sommerferien holder vi en stor åbning af huset, når covid-19 forhåbentlig er reduceret kraftigt, og vi er helt klar, lyder det.