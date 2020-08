Det splinternye værksted med solpaneler på taget, varmepumper og stor regnvandstank er finansieret af Jesper Juuls far Carsten Sørensen. Jesper Juul lejer sig ind. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nyt autoværksted åbner med grønne ambitioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt autoværksted åbner med grønne ambitioner

Solpaneler, varmepumper og udstyr til at modtage et stigende antal hybrid- og el-biler præger splinternyt værksted i Vemmelev.

Slagelse - 08. august 2020 kl. 13:30 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Industrivænget tæt på motorvejen lige uden for Vemmelev er et spritnyt autoværksted skudt op af mulden hen over foråret og sommeren.

Autohuset Vemmelev er navnet og bag projektet står Jesper Juul, lokal automekaniker, som længe har drømt om at skabe sit eget sted med kunderne og miljøet i centrum.

Han har de seneste måneder knoklet sammen med håndværkerne for at bygge sit drømmeværksted.

Jesper Juul oplyser, at huset ejes af hans far, Carsten Sørensen, der i en årrække ejede gardinvirksomheden Pagunette i Gerlev, og Jesper Juul lejer sig ind.

- Indtil videre er jeg kun mig selv, men planen er da helt klart, at der skal være fire mekanikere på værkstedet, hvilket der er plads til. Sammen med mig, der skal være halvt på kontoret og halvt på værkstedet, siger Jesper Juul.

Grøn profil Det nye værksted er bygget med fremtiden for øje med en miljørigtig profil og et effektivt setup, så arbejdsgangene kan foregå så smidigt som muligt.

Det giver også en bedre kundeoplevelse, lover Jesper. Artiklen fortsætter efter billedet...

Jesper Juul er indtil videre alene på værkstedet, men planen er, at der med tiden skal ansættes fire mekanikere, hvilket der er plads til på værkstedet. Dog skal kunderne lige være der først. Privatfoto



På taget er der monteret solpaneler, der dækker store dele af værkstedets el-forbrug.

En 10.000 liters regnvandstank sikrer kalkfrit regnvand til bilvask, toiletskyl med mere, og om vinteren holdes værkstedet og dækhotellet lunt af to store varmepumper. Og så er værkstedet også gearet til at modtage et stigende antal hybrid- og el-biler.

- Selvom vi arbejder i en »sort« branche, skal vi også tage ansvar for, hvad vi giver videre til vores børn. Det mener jeg, at vi alle bør have øje for, forklarer Jesper Juul.

Ingen halve løsninger Jesper Juul har været mekaniker i Vemmelev-området siden 2008 og har i en stor del af de år ledt efter en mulighed for at skabe sit eget. Iværksætteren i maven er blandt andet drevet af at kunne gøre tingene rigtigt for kunderne første gang.

- Jeg tror ikke på halve løsninger. Vi ordner bilerne med topmoderne udstyr og værktøj, for det giver det bedste resultat. Men det er ikke nødvendigvis dyrere, for vi går op i at gøre det rigtigt første gang, siger Jesper Juul, der indtil jul sidste år var ansat hos MC Auto i Vemmelev.

Autohuset Vemmelev åbner mandag d. 10. august.