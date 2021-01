Nyt år og nyt navn

Kongegaardensn nye navn.

Slagelse - 03. januar 2021 kl. 08:06 Kontakt redaktionen

Ifølge et udsendt nyhedsbrev fra Kongegaarden får Vestsjælland nu en ambitiøs kunsthal.

Navnet vil fra årsskiftet være Kunsthal Kongegaarden.

Med nyhedsbrevet følger også et citat fra J.F Willumsen (1891) - »Den gamle kunst har sit eget gamle sprog, som verden lidt efter lidt har lært at forstå. En ny kunst har et nyt sprog, som man må lære, før man forstår det.«

Kongegaardens kunstneriske profil og udstillingsprogram ændres.

»I et område, hvor man ikke er alt for vant til at opleve ny eksperimenterende og kontekstuel samtidskunst, kan I glæde jer til at opleve tidsaktuelle udstillinger med nye værker skabt af nogle af landets mest eksperimenterende kunstnere, der er professionelle og oftest akademiuddannede. Langt de fleste udstillinger vil være støttet af private og offentlige fonde og skabt direkte til Kongegaarden og vores have«, hedder det i nyhedsbrevet.

Det slås samtidig fast, at kunst - især den eksperimenterende samtidskunst - ikke altid er nem at forstå. Derfor har formidling af udstillingerne og samtaler med publikum højeste prioritet for Kunsthal Kongegaarden. Dialog er nøgleordet. Der bliver derfor jævnligt inviteret til omvisninger, kunstsaloner og foredrag, ligesom der også gerne tales om kunsten med de daglige udstillingsgæster.

For at skabe sammenhæng mellem indhold og form har Kongegarden fået ny hjemmeside og nyt logo, ligesom åbningstiden udvides med med syv ugentlige timer, så der kun er lukket mandag og åbent alle andre dage 11-16 - dog til 18 om onsdagen. Målet er sikring af tilgængelighed og professionel synlighed. hewe