Privat bor Joackim A. Christensen i København, men hos »Kitsch design og genbrug« i Slagelse er der ifølge ham den perfekte kælder til et Escape Room. Og så bliver det samtidig Slagelses første af slagsen, når det åbner på lørdag. Foto: Jens Wollesen

Nyt Escape Room inspireret af epidemi: Test dig selv for corona for at slippe ud

På lørdag slår et permanent Escape Room dørene op i Slagelse. Rummet, hvor det handler om at slippe ud på tid, bliver det første af sin slags i Slagelse by og er inspireret af den nuværende corona-epidemi.

Slagelse - 28. oktober 2020 kl. 10:00 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Landet er lukket ned. Coronavirussen hærger. Og landets statsminister Mette Frederiksen (S) har netop meddelt, at det ikke længere er muligt at få fat på toiletpapir og mundbind. Det lyder måske som virkelighed. Men heldigvis er det meste ren fiktion og en del af temaet til et nyt Escape Room, der åbner i Slagelse midtby.

