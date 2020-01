Certificeringen som idrætsskole betyder, at Nymarkskolen forpligter sig til at inddrage bevægelsesaktiviteter i hver lektion, for at fremme læring og trivsel. Foto: Slagelse Kommune Foto: © Lars Rønbøg

Nymarkskolen landets første idrætsskole

Slagelse - 16. januar 2020

Nymarkskolen på Østre Allé i Slagelse har siden 2015 valgt at fokusere ekstra på idræt. Derfor har alle eleverne blandt andet fem ugentlige idrætslektioner, og de skal alle til afgangsprøve i idræt i 9. klasse.

Kvalificeringen og opprioriteringen af idræt betyder nu, at Nymarkskolen certificeres som Danmarks første idrætsskole af Team Danmark, DIF og VIA University College.

Skolen modtager et bevis for certificeringen tirsdag den 21. januar kl. 15-16 på skolens administrationsgang.

- Vi er naturligvis rigtig glade for, at vi som den første folkeskole i Danmark får en certificering som idrætsskole af Team Danmark, DIF og VIA University College. Certificeringen som idrætsskole betyder, at vi forpligter os til at inddrage bevægelsesaktiviteter i hver lektion, som har til formål at fremme læring og trivsel. Nymarkskolen har altid haft en stærk sundhedsprofil. Vi har engagerede og uddannede idrætslærere og gode faciliteter til idrætsaktiviteter. Certificeringen er derfor med til at bakke op om den gennemgående røde tråd på skolen, som skaber sammenhæng mellem sundhed, bevægelse og læring, siger skoleleder på Nymarkskolen René Nielsen.

Certificeringen skal også ses i tråd med skolens spor i udskolingen (7-9. kl.) for idrætstalentelever, som eleverne søger om optagelse til fra hele kommunen og nabokommuner.

Idrætstalentsporet er for elever, som dyrker målrettet sport og gerne vil forene det med deres faglige udvikling. Udover den obligatoriske undervisning er der morgentræning to gange om ugen.

Træningen varetages af højt kvalificerede trænere og tager udgangspunkt i enten deres idræt eller en grundlæggende fysisk træning.

Alle skolens idrætslærere har herudover gennemgået et kompetenceudviklingsforløb, og alle øvrige medarbejdere har ligeledes gennemført et kompetenceløft med fokus på bevægelse i fagene og den indvirkning det har på læringen.

Certificeringen får ros fra formanden for Slagelse Idræts Råd, Jørn C. Nielsen, der mener, at man både på Nymarkskolen og Vemmelev Skole (der også er på vej mod en certificering) har grund til at være stolte af idrætslærerne og det arbejde, der udføres til gavn for både de unge og foreningslivet.

- Indsatsen er en naturlig forlængelse af den vedtagne idrætspolitik i kommunen, siger Jørn C. Nielsen.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) slår fast, at bevægelse og læring er tæt forbundet.

- En idrætsskole skal derfor både være sjov, sund, udfordrende og lærerig for alle elever. Det har Nymarkskolen skabt ved at fokusere på at udvikle en idrætsskole, som tilgodeser alle elever og med et særligt tilbud til talentudøvere, som gerne vil dyrke sit talent i kombination med sin faglige udvikling. Jeg glæder mig til at følge Nymarkskolen som en idrætsskole fuld af bevægelse og idrætsmuligheder med plads til alle, siger borgmesteren.