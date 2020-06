Nymalet storebæltsfærge sprænges på plads i færgelejet

M/F Broen er nu blevet tømt for 70 tons inventar og har dermed hævet sig med 20 centimeter. Færgen ankommer nymalet til Halsskov Færgehavn i starten af august, hvor der skal bruges sprængstof for at få den på plads. Udgravning af færgelejet er i gang.

Mindst 10.000 gange skal gravemaskinen hive sten og sand op fra færgelejet ved den bevarede broklap i Halsskov Færgehavn, hvor storebæltsfærgen M/F Broen skal have sit sidste bevarende hvilested i bedste fald de næste 100 år som et synligt og autentisk minde om færgeoverfarten på Storebælt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her