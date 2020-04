Send til din ven. X Artiklen: Nymalet facade skændet af hærværksmænd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nymalet facade skændet af hærværksmænd

Slagelse - 28. april 2020 kl. 11:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Fy for pokker!«

Sådan lyder den umiddelbare kommentar fra billedkunstneren Birte Levring. Fredag blev hun færdig med at udsmykke frisør Jens Gunnars salonfacade i Algade i Korsør, men mandag var kunstværket skændet af hærværk.

Læs også: Kommune ser på lovlighed af ny facadekunst

En del af udsmykningen består af korte tekster malet med grønt på den gule baggrund, men de er malet over med sølvfarve.

- Jeg er målløs. Jeg er virkelig ked af ødelæggelserne. I min verden stiller jeg mig undrende over for sådan en meningstilkendegivelse. Er det en bevidst handling? Er der en dybere mening? Det er mærkeligt og fejt, at dem, der har gjort det, ikke giver sig til kende, mener Birte Levring.

Hun har ikke tidligere oplevet, at der er begået hærværk mod hendes værker. Men hun erkender, at en facade er en del afg det offentlige rum, hvilket kan få nogle til at føle, at der er andre rammer.

Hun har tidligere udsmykket facaden på Jens Gunnars frisørsalon. Men i 2018 erklærede Slagelse Kommune udsmykningen for ulovlig, så Jens Gunnar måtte male den over. Men at ukendte personer begår hærværk mod hendes kunstværk er en ny oplevelse for Birte Levring.

- Fordi der har været så meget røre, har det måske givet folk det indtryk, at de kunne tillade sig det. Men det må helst ikke danne præcedens. Jeg har gjort det her i en god ånd, og det er vigtigt, at den gode ånd får lov til at blive, siger Birte Levring.

Selve kunstværket har hun overdraget til Jens Gunnar, så det er ham, der skal tage stilling til en eventuel politianmeldelse og til, hvad der nu skal ske. Men Birte Levring håber at få et svar på, hvorfor hærværket er begået. Og hun er klar til at hjælpe Jens Gunnar.

- Jeg står til rådighed til at hjælpe med at udbedre skaderne og finde ud af, hvad vi gør. Det var ikke det her, jeg ville give til ham eller give til Korsør, siger Birte Levring.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jens Gunnar.

