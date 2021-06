Havnen i Skælskør skal i fremtiden gerne invitere til længere ophold. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nye tiltag på vej i bymidten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nye tiltag på vej i bymidten

Ny skiltning i bymidten og et midlertidigt byrum på havnepladsen er på vej i Skælskør. Pengene kommer fra de penge, der i budget 2020 blev afsat til bymidteudvikling, og som for Skælskørs vedkommende endnu ikke er brugt. Det drejer sig om en million kroner.

Slagelse - 10. juni 2021 kl. 08:17 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Det er altid nemt at finde vej som lokalkendt. Langt sværere er det som ny i byen eller som turist. Og lokale pejlemærker som oppe ved bageren, nede på havnen, ved det gamle rådhus og lignende hjælper lige vidt.

Det skal der nu laves om på i et forsøg på at stimulere både byliv og turisme samt byens kunst-, kultur- og erhvervsliv.

Tanken bag er, at en bedre skiltning til for eksempel byens attraktioner vil gøre det både lettere og sjovere at være på besøg i byen, og at ingen overser de mange gode ting, der er at se og opleve.

En million i kassen Men egentlig begynder historien et helt andet sted, for i 2020 blev der i kommunens budget afsat i alt otte millioner kroner til udvikling af bymidten i henholdsvis Slagelse, Korsør og Skælskør. En million af de penge blev øremærket Skælskør, der blev forslået anvendt i forbindelse med en helhedsplan for havnen. En færdig plan der imidlertid lader vente på sig, da en afklaring af højvandssikring af byen først skal falde på plads.

I sidste instans betyder det, at der i kommunekassen ligger en million kroner, som administrationen nu i samarbejde med Skælskør Bymidtegruppe har foreslået kommer ud at arbejde på anden vis i Skælskør, hvorfor de er kommet med nogle gode og konstruktive forslag, som medlemmerne i erhvervs- og teknikudvalget forleden tog endelig stilling til.

Kriterierne for de tre forslag var forinden, at de skal give mening i forhold til de økonomiske rammer, og at de kan være med til at skabe synergi på tværs af byens interesser. Samtidig læner alle tre forslag sig op ad den eksisterende Masterplan for Skælskør by.

Tre forslag i spil Det ene af de tre forslag er den førnævnte skiltning i bymidten, hvor det skal være lettere at navigere rundt i byen ved hjælp af såkaldte fingerpostskilte - skilte som med pile eller »pegende fingre« viser retning, afstand og destination i form af for eksempel en seværdighed.

Det andet forslag fra administrationens side er at etablere et midlertidigt byrum på havnepladsen, som skal skabe mere ophold og liv omkring havnen. En ide som samtidig kan være med til at teste, hvordan havnepladsen på længere sigt bedst kan indrettes til både byliv, leg og ophold.

Tredje forslag går ud på at etablere en ny trappe over den tidligere Fordgrund, der i dag fungerer som parkeringsplads overfor Hotel Postgården samt en eventuel udsmykning af de passager, der forbinder Algade til blandt andet SuperBrugsen og Netto.

Lavt hængende frugter - Administrationen anbefalede på forkant, at pengene til byudvikling i Skælskør bliver disponeret som foreslået, og de er vurderet til at være lavt hængende frugter, som vil give en stor positiv gevinst i bymidten for en relativ lille økonomi, lød det i oplægget til medlemmerne af erhvervs- og teknikudvalget, der forleden havde møde.

Et møde som endte med, at der var enighed om at fordele den ene million i to lige store portioner - med én til skiltning i Skælskør bymidte og én til et midlertidigt byrum på havnepladsen.

At Fordgrunden ikke kom i betragtning skyldes, at det er et projekt, der kræver større planlægning og aftaler med en private grundejer, som det kan være vanskeligt at realisere i 2021.