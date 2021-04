Se billedserie 32-årige Ismail Demirci overtager Café Tidslös. Kæresten Tia og datteren Alaiya på otte måneder bakker op og vil også være en del af dagligdagen - såvel hjemme som på caféen. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Nye tider på Tidslös: Nu overtager Ismail Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye tider på Tidslös: Nu overtager Ismail

32-årige Ismail Demirci, som i forvejen ejer Stjerne Kebab, er ny indehaver af Café Tidslös. En drøm går i opfyldelse, lyder det fra hovedpersonen.

Slagelse - 29. april 2021 kl. 12:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Ismail Demirci fra Slagelse, som i forvejen er et velkendt ansigt i byen, overtager Café Tidslös på Schweizerpladsen.

Den 32-årige, nyslåede caféejer har i årevis stået for Stjerne Kebab, som ligger lige ved Casinotorvets trappe, og slår dørene op på lørdag den 1. maj.

- Jeg håber, det bliver godt. Jeg har mange bekendtskaber i byen, og jeg håber, at rigtig mange vil kigge ind til mig her på caféen, siger Ismail Demirci, som indrømmer, at papirerne er kommet på plads i en fart.

- Det er ikke mere end tre-fire uger siden, vi begyndte at tale om, at jeg kunne overtage denne café. Så det er et stort skridt, jeg har taget ganske hurtigt, siger den 32-årige.

En drøm længe Ismail Demirci elsker kundekontakten og alt, hvad der omhandler servering og så videre. Han har da også masser af erfaring fra restaurationsbranchen.

- Jeg startede som opvasker på Radis ved Fisketorvet, allerede da jeg var 12 år, og jeg har været en del af branchen lige siden, siger Ismail Demirci, som længe har ønsket at åbne café.

- Men det er ikke bare at åbne. Der er mange om buddet i dag, så det krævede, at jeg kunne overtage en café, der eksisterede i forvejen, fortæller han glædestrålende, mens han slår fast, at der i hvert fald på kebabfronten er stor konkurrence.

- Og det er der også i forhold til caféer. Jeg betragter dog nu engang de øvrige café-ejere heromkring som kolleger. Jeg har allerede hilst på flere, siger han med et smil.

Vil holde på stamgæster Navnet »Tidslös« har været en del af adressen siden 2019. Dengang skiftede caféen, der har eksisteret siden 2010, navn og gennemgik en større fornyelse.

Dermed er det et kendt spisested i byen, hvorfor også Ismail satser på stam- gæsterne. Men også nye.

- Jeg kommer selvfølgelig ikke og laver det hele om. Rammerne er her, og menukortet, som i øvrigt i forvejen er nyt og i nedlukningsperioden er blevet opdateret yderligere, kører jeg videre med. Der kommer dog også noget nyt lækkert til, lover caféejeren, som ikke skal stå helt alene.

- Jeg kommer til at have nogle ansatte. Heriblandt serveringspersonale og uddannede kokke, som laver saucer, desserter og så videre helt fra bunden. Madoplevelsen skal fortsat være god, siger den 32-årige Ismail Demirci, som har fuld opbakning fra hjemmefronten.

Kæresten Tia vil da også blive en del af foretagendet, ligesom også Stjerne Kebab forventes at køre videre som hidtil.

- Så jeg kommer til at være lidt begge steder, siger han.