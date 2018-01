Nye tider for musikhus

Slagelse Byråds beslutning om, at kommunen overlader driften af Slagelse Musikhus til en erhvervsdrivende fond, er nu ført ud i livet. Fra årsskiftet er det »Fonden Slagelse Musikhus«, der står for driften af såvel selve musikhuset som det mindre spillested Badeanstalten lige ved siden af.

Selv om den erhvervsdrivende fond kommer til at stå ved roret, vil både musikhus og badeanstalt fortsat få et kommunalt tilskud,

- Der venter uden tvivl en spændende fremtid for både musikhusets besøgende og medarbejdere, når den nye fond trækker i arbejdstøjet fra starten af det nye år. Fondens medlemmer har stor indsigt i dels den forretningsmæssige drift og dels de kulturelle tendenser på området, så vi kan sikre borgerne kulturelle oplevelser af høj kvalitet og i forskellige genrer, udtaler formand for kommunes kultur- og fritidsudvalg, Stén Knuth (V), i en pressemeddelelse.

Over for Sjællandske afviser han, at udgangspunktet for kommunen har været at spare penge. Tanken har derimod været, at kommunen skulle slippe styringen.