18.2 mio. kr. anslås at være prisen for at skifte alle tagene på gårdhavehusene. De nuværende er fra midten af 1980erne.

Nye tage, vandrør og beboerhus

Økonomiudvalget har tilbage i oktober godkendt låneoptagelse i Bolig Korsørs afdeling 22, der omfatter gårdhavehusene på Kjærsvej 80-306 og Skovåsen 14-62 til et større projekt med udskiftning af tagene, udskiftning af tilkalkede vandrør og opførelse af et beboerhus til en samlet pris på 27 mio. kr. Gennemføres alle dele i projektet, betyder det huslejestigninger for beboerne på 5,74 procent per kvadratmeter om året.

Ved en fejl har sagen ikke været forbi byrådet, men det skete mandag den 27. november, hvor der også blev nikket ja.

Afdelingen består af 160 lejligheder, fordelt på 70 boliger med to værelser, 14 boliger med tre værelser, 51 boliger med fire værelser og 25 boliger med fem værelser.

I 120 af boligerne er der store udfordringer med vandfremførslen på grund af tilkalkning og forkert størrelse vandrør. Udskiftningen af vandrør koster 5,65 mio. kr.

Tagene på gårdhavehusene er fra midten 1980-erne. En ingeniør har vurderet, at der er behov for øjebliklig udskiftning for en stor del af tagene, hvorfor det vurderes, at det bedst betaler sig at udskifte dem alle til en samlet pris på 18,2. mio. kr.

Beboerne ønsker også, at der bliver bygget et beboerhus, som afdelingen ikke har haft før. Huset skal bruges til aktiviteter som eksempelvis fællesspisning, syning, bankospil, fastelavn, julearrangement og sommerfest. Huset kommer til at indeholde værelser, som beboerne kan låne/leje til brug for overnattende gæster.

Huset koster godt 3,3 mio. kr. at bygge. Det har været ønsket af beboerne i mange år.