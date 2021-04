Se billedserie Dette kort viser den vedtagne løsning med kombinationen af den blå og den røde rute. Her går ruten udenom Vemmelev.

Nye ruter for fribusser i syd klar

Stort flertal i kommunens udvalg for erhverv og teknik har vedtaget ruteforslag, der er en kombination at to forslag. Anders Koefoed (V) kunne ikke tilslutte sig med henvisning til, at der er huller i busbetjeningen ved Vemmelev. Også utilfredshed hos lokalråd i Vemmelev.

Slagelse - 13. april 2021 kl. 10:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der kører allerede med succes gratis fribus i Stillinge-området, og fra august kommer der til at køre lignende busser syd for Slagelse. Efter en længere høringsproces har kommunens udvalg for erhvervs- og teknik på sit seneste møde besluttet ruterne for bussen, hvis hovedformål er at transportere de skolebørn, der transporteres af busserne i dag, samt unge der skal transporteres til skoler og uddannelsesinstitutioner.

