For første gang måles der nu også efter giften PFOS i denne grøft, hvorfra der ledes udsivning ud til Korsør Nor fra den tidligere losseplads, der hæver sig bag grøften til højre. Torsdag blev der taget prøver. Foto: Helge Wedel

Nye målinger kan forøge giftbomben ved Korsør Nor

Udvalgsformand efterlyser samlet national indsats mod fortidens forureninger. Miljøstyrelsen vil kontrollere, at giftforureningen til Korsør Nor bliver standset. Kogræsserforening er bekymret. Store PFOS-mængder fjernet fra brandskolen, der har orienteret landets øvrige brandskoler.

Om ikke længe vil lastbiler og gravemaskine begive sig ned gennem haveforeningen Rundingen for via køreplader at nå ud til grøften med udledning af PFOS-fyldt regn-og drænvand til Korsør Nor fra brandskolen, fordi der i grøftens mudder er målt gigantiske 6.100.000 nanogram per liter af det forbudte giftige og kræftfremkaldende stof. I grøftens vand er målt 9000 nanogram per liter. I drikkevand må højest være 2,2 nanogram PFOS, som ikke nedbrydes i naturen, hvor det i stedet ophobes i fødekæden.