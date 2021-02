Se billedserie Prøver blev taget i udløbet med regn- og drænvand fra brandskolen til Korsør Nor. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Nye målinger efter giften PFOS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nye målinger efter giften PFOS

Jagten på PFOS på brandskolen, den efterfølgende oprydning og rensning for det farlige giftige stof menes at være første gang i Danmark, hvor der er PFOS i jorden mange steder. Advarselsskilte mod fiskeri sat op ved Korsør Nor.

Slagelse - 13. februar 2021 kl. 07:06 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Lars Madsen fra firmaet Højvang Laboratorier A/S i Dianalund bekræfter, at det er yderst sjældent, at vandprøver tages for at finde det giftige og forbudte stof PFOS. Fredag var han sammen med en kloakspecialist fra SK Forsyning rundt på brandskolen for at tage prøver i bestræbelserne på at finde, hvor på brandskolens område de store mængder PFOS findes.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger