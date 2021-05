Nye kødprøver fra kalve, der har græsset ved og drukket af giftgrøften ved Korsør Brandskole, viser et stot og dermed sundhedsskadeligt indhold af det forbudte giftstof PFOS. Fødevarestyrelsen opfordrer til, at kødet smides ud. Privatfoto.

Nye kødprøver viser PFOS-forgiftning - gravid har fået svar

Tre nye prøver fra andre kalve, der har græsset ved giftgrøften og drukket af dens vand, viser også et meget stort indhold af PFOS. Det oplyser Fødevarestyrelsen sent tirsdag eftermiddag. Styrelsen anbefaler, at borgere med nedfrosset kød fra kalvene smider det ud.

