Se billedserie Deltagerne lærte blandt andet, hvordan styrtede wakeboard-udøvere hurtigt kan reddes op af vandet. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Nye instruktører skal sikre god gang i Fake Jamaica i sommer

I Korsør Cable Park satser man på mange aktive gæster her til sommer, fordi corona stadig vil få mange til at holde deres ferie i Danmark. I weekenden rustede man sig til rykind ved at oplære nye instruktører.

Slagelse - 10. maj 2021 kl. 13:57 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Der satses på mere aktivitet på kabelbanen i Halsskov Havn i denne sommer, og det stiller nogle krav til bemandingen. - Sidste år var det stort set bestyrelsen, der stod for at bemande banen, hvor der altid skal være to instruktører til stede, når der køres. Men nu er vi bedre rustet, efter at have fået uddannet syv nye instruktører, siger bestyrelsesmedlem Jule Hauge Andersson efter weekendens kursus for instruktører.

