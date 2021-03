De højeste koncentrationer af TriFluorEddikkesyre er fundet her på Valbygårdsværket, der forsyner Slagelse by. Foto: Arne Svendsen

Nye fund af stoffer i drikkevand

Vandchef har ikke hørt om andre vandværker, der har fundet stoffet TFA i det vand, der sendes ud til forbrugerne. Han mener dog ikke, at forbrugerne skal være bekymrede, men man vil gå i gang med at opspore kilde, hvis det første resultat bekræftes af kontrolmåling.

Et nyt miljøfremmed stof er blevet identificeret i det drikkevand, som sendes ud til SK Forsynings forbrugere fra de fire vandværker i Slagelse kommune.

SK Forsyning har for et stykke tid siden taget prøver på vandværkerne, efter at DANVA (brancheforeningen for Danske Vandselskaber), har orienteret sine medlemmer om, at der er fundet et nyt stof - TFA (TriFluorEddikkesyre) - i prøver udtaget i vandboringer i Danmark, som bruges til kontrol og ikke til drikkevandsforsyning.