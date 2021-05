Fra 20. maj bliver det Neværkshusene, der serverer kaffe og kage på biblioteket. Arkivfoto: Hans-Jørgen Johansen

Nye folk skal drive café

Netværkshusene overtager driften af caféen på Slagelse Bibliotek 20. maj. Efter 15 år har VASAC vurderet, at deres brugere vil have andre udfordringer.

Slagelse - 17. maj 2021 kl. 11:09 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Fra 20. maj er det efter 15 år ikke længere det sociale arbejdsmarkedscenter VASAC, der står for driften af caféen på Slagelse Bibliotek. I stedet tager Netværkshusene, der er et tilbud under Center for Psykosocial Udvikling Slagelse, over.

Netværkshusene er et såkaldt paragraf 104-tilbud med væresteder i Slagelse, Korsør og Skælskør. Husenes er et tilbud til mennesker med psykosociale udfordringer. De har som ofte brug for et sted, hvor de kan indgå i et socialt fællesskab med fokus på aktiviteter.

- Vi er et aktivitets- og socialiseringstilbud, og vi overtager cafédriften for at gøre vores tilbud mere nuanceret. Det er nyt for vores brugere, og det er det, der er det gode ved det, siger omsorgs- og pædagogmedhjælper Torben Holme Hansen fra Netværkshusene, der i modsætning til VASAC ikke er et tilbud, man skal visiteres til. Det er for alle.

Torben Holme Hansen fortæller, at otte af brugerne har meldt sig som interesserede i cafédrift.

Det er VASAC, der har ønsket at stoppe i caféen, og leder af Slagelse Biblioteker & Borgerservice, Johan Otte, understreger, at biblioteket har være glad for samarbejdet. Da VASAC meddelte sin beslutning, afsøgte han andre muligheder.

- Netværkshusene bed på, og det er vi rigtig glade for, siger Johan Otte.

Brugerne vil noget andet Centerleder Mette Winther fra VASAC forklarer, at der simpelthen bliver færre og færre brugere af det sociale arbejdsmarkedscenter, der har lyst til at arbejde i caféen.

- I et godt stykke tid har vi oplevet en nedgang i interessen. De vil meget mere noget med it, musik o.s.v., og vi skal jo ikke drive café for at drive café. Vi er nødt til at vurdere, hvad der er efterspørgsel efter, siger Mette Winther.

Hun tilføjer, at det også har spillet ind, at der ikke er lige travlt i caféen hele tiden, og når der skal personale på sammen med VASAC's brugere, betyder økonomien også noget.

- Og det er jo svært at være fire-seks bag disken for at servere én kop kaffe, som hun siger.