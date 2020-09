Nye ferielejligheder på vej ved strandrestaurant

- Jeg har ikke helt lagt mig fast på noget endnu, men jeg har en masse tanker og idéer til, hvad vi kan og må herude - med respekt for lokalområdets interesser. Og ferieejerlejligheder ved en af Storebæltskystens bedste strande er oplagt - især fordi det allerede er lokalplanlagt. Så er det jo nærmest bare at trykke på knappen, fortæller Mogens Christensen.

- Jeg har også en masse ideer for den nuværende bygningsmasse, blandt andet restauranten, de fem udlejningsværelser og erhvervslokalerne. En ny forpagter af restauranten kunne i den forbindelse godt være aktuel. Vi skal være sikre på, at det hele spiller sammen, tilføjer han.

Det er samme mægler, der har stået for salget af Drøsselbjergvej 119-123, og erhvervsmægler Ebbe Larsen er svært begejstret for udsigten til, at det nu er planen, at der bliver bygget ferieejerlejligheder ved Stillinge Strand.